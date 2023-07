Impôts 2023 : aurez-vous un solde à payer cet automne ?

Vous aurez peut-être un reliquat d’impôt à payer sur vos revenus de 2022. (© DR)

Malgré le prélèvement à la source, vous aurez peut-être un reliquat d’impôt ou de prélèvements sociaux à payer en fin d’année sur vos revenus de 2022. On vous explique pourquoi.

Vous recevrez votre avis d’imposition 2023 entre fin juillet et début septembre.

Vous saurez alors si vous aurez un reste à payer cet automne, parce que les impôts déjà prélevés sur vos revenus de 2022 ne couvrent pas la totalité de votre dette fiscale. Une situation loin d’être anecdotique puisqu’elle concerne chaque année près de 30 % des contribuables.

Fin 2022, 10,7 millions de ménages ont eu un solde à régler au fisc, d’un montant moyen de 2.103 euros.

Revenus, charges, quotient familial

Vous êtes certainement concerné cette année si vous avez encaissé plus de revenus en 2022 que les années précédentes, si vous avez supporté moins de charges ou si votre quotient familial a diminué. Car vous avez alors été imposé à la source à un taux trop faible, établi sur la base de votre situation de 2020 (jusqu’en août) et de 2021 (à partir de septembre), années au cours desquelles vos revenus étaient plus modestes, vos charges plus importantes ou votre quotient plus élevé.

Par exemple, si vous êtes célibataire et avez perçu 60.000 euros de salaires en 2022 contre 40.000 euros en 2020 et 2021, vous avez payé 7.160 euros d’impôt à la source l’an dernier (12 % jusqu’en août et 11,8 % à partir de septembre). Mais votre impôt final s’élève à 9.794 euros, et vous devrez donc régler les 2.634 euros manquants en fin d’année.

Réductions d’impôt. Vous