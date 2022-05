Impôts 2022 des revenus fonciers: n’oubliez aucune charge déductible

Les dépenses liées aux biens locatifs peuvent être déduites. (© Fotolia)

Pour être déductibles, les dépenses doivent se rapporter à des biens locatifs dont les revenus sont imposables, avoir été payées au cours de l'année d'imposition et être effectivement supportées par le bailleur.

Si vous relevez du régime réel pour vos revenus fonciers, vous pouvez déduire toutes les charges que vous avez supportées dans l'année dans le cadre de vos locations, et qui ne sont pas récupérables auprès de vos locataires : frais d'administration et de gestion, primes d'assurance, dépenses d'entretien, de réparation et d'amélioration (lire plus loin), indemnités d'éviction et frais de relogement, taxe foncière et taxe d'enlèvement des ordures ménagères, intérêts et frais d'emprunt souscrit pour financer le bien ou des travaux.

Le cas échéant, vous pouvez aussi déduire l'avantage fiscal attaché au dispositif auquel est soumise votre location (amortissement du bien en cas d'option pour le dispositif Robien, déduction forfaitaire spécifique en cas d'option pour le dispositif Cosse, etc.). Si le bien loué est situé dans un immeuble en copropriété, vous pouvez aussi déduire les provisions pour charges payées dans l'année en exécution du budget prévisionnel voté en assemblée générale.

Mais vous devez par ailleurs réintégrer dans vos revenus fonciers imposables la part des provisions déduites de vos loyers l'année précédente qui a servi à financer des charges non déductibles ou récupérables auprès de vos locataires.

Ne tenez compte que des travaux déductibles

Le coût des travaux d'agrandissement, de construction et de reconstruction n'est pas