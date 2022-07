Impôts 2022 : ces cas où le fisc vous doit de l'argent

Dans certains cas, c'est le fisc qui rembourse de l'argent. (© DR)

C'est désormais une habitude. Chaque année, durant l'été, plusieurs millions de contribuables reçoivent un virement ou un chèque du fisc. Qui est concerné ? Pourquoi ce remboursement ? Explications.

Comme des millions de ménages, vous allez peut-être recevoir un remboursement d'impôt le 21 juillet ou le 2 août prochain. À cela deux raisons possibles : vous avez payé trop d'impôt à la source ou fait certaines dépenses défiscalisantes en 2021.

Bonne nouvelle, certains d'entre vous auront droit à un second remboursement en novembre.

Vous avez payé trop d'impôt à la source

La déclaration que vous avez remplie au printemps 2022 va permettre au fisc de calculer l'impôt définitif dû sur vos revenus de 2021. Or, il est peu probable que son montant corresponde à l'euro près à l'impôt payé à la source sur ces revenus, car votre taux de prélèvement a été calculé à partir de votre situation fiscale de 2019 et de 2020.

Résultat, si vos revenus ont baissé en 2021, parce que vous avez perdu votre emploi ou pris votre retraite, vous avez payé trop d'impôt à la source et le fisc vous remboursera le «trop payé» cet été. Vous aurez certainement aussi droit à un remboursement si vos charges déductibles ou votre quotient familial ont augmenté en 2021 (vous avez versé une pension alimentaire plus importante à votre fils étudiant, vous avez eu un enfant, etc.).

Sachez-le ! Vous pouvez réduire votre impôt à la source à tout moment sur Impots.gouv, en cas de baisse de revenus, de hausse de charges ou de modification de votre situation familiale. Cela