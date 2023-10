Impôt sur le revenu : qui a vraiment intérêt à passer aux frais réels ?

Quel que soit votre métier, si vos revenus sont limités et que vous utilisez chaque jour votre voiture pour aller travailler, le choix pour les frais réels peut s'avérer intéressant. (© Phovoir)

Avec la flambée du prix de l'essence et l'essor du télétravail, les frais professionnels s'envolent. De ce fait, préférer l'option fiscale de la déduction "au réel" à celle du forfait de 10% peut entraîner une baisse de votre impôt. Explications.

Pour payer moins d’impôt en 2024 sur vos revenus de 2023, il est primordial de vous y prendre avant le gong du 31 décembre. Et même bien avant si vous êtes salarié car pour tirer parti d’une astuce tout à fait légale consistant à opter pour les frais réels, vous devez avoir conservé toutes vos pièces justificatives de l’année.

Un choix d’autant plus intéressant à envisager face à l’envolée du prix du carburant, le développement du télétravail et de la double résidence.

En évaluant vous-même le montant réel de vos frais professionnels, vous êtes en effet susceptible de déduire de votre salaire un montant plus substantiel que la déduction forfaitaire de 10% –représentative de vos frais professionnels (transport, repas etc…), appliquée d’office par le fisc – et ainsi baisser votre imposition. Quelles sont les dépenses que vous pouvez déduire, dans quel cas l’option pour les frais réels est-elle vraiment avantageuse et quelles sont les précautions à prendre ? Le Revenu vous guide et vous dit qui a intérêt à franchir le pas.

L'inflation rebat les cartes

En tant que salarié, vous bénéficiez automatiquement d’une déduction forfaitaire de 10% au titre de vos frais professionnels courants (trajets domicile/bureau, frais de repas sur le lieu de travail, notamment). Cette déduction, pratiquée distinctement pour chaque membre du foyer fiscal, est de 472 euros au