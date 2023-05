Impôt sur le revenu: déclaration commune ou séparée?

À noter

La déclaration commune peut amener deux contribuables à payer plus d’impôts. Par exemple, quand les deux conjoints se trouvent dans la tranche d’imposition à 11%, ils peuvent bénéficier du système de décote réservé aux revenus modestes. Ce système est plus intéressant individuellement. En effet, le plafond de la décote est de 1841 euros à titre individuel, contre 3045 euros pour un couple (et non 1841 euros x 2 = 3682 euros).