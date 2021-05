Immostat annonce un volume d'investissement en immobilier d'entreprise de 4,6 milliards € au T1 2021

Le volume engagé par les investisseurs en immobilier tertiaire en France au 1er trimestre 2021 s'affiche à 4,6 milliards € d'après le GIE Immostat qui réunit les principaux experts immobiliers sur le marché français (BNP Paribas Real Estate, CBRE, JLL et Cushman & Wakefield). Il s'agit certes d'une baisse de 39% par rapport au T1 2020, mais il faut rappeler que ce dernier constituait un record depuis 2007. Le chiffre de T1 2021 est en définitive proche de ceux des T1 2018 et T1 2019, et supérieur à celui de T1 2017, ce qui est tout à fait rassurant compte tenu du contexte économique et sanitaire très perturbé que l'on connaît depuis plus d'un an.

Sur ce 1er trimestre 2021, environ 70% des volumes investis en immobilier tertiaire se sont portés sur l'Île-de-France (3,2 milliards € sur 4,6 milliards € au global). Cette ventilation géographique est très proche de celle observée au 1er trimestre 2020. Les experts notent au passage un phénomène qui peut sembler étonnant dans un contexte de fortes incertitudes sur la perception des loyers et de hausse importante de la vacance locative : les prix moyens transactés sur les bureaux en Île-de-France au 1er trimestre 2021 sont en hausse de 7% par rapport à ceux du 1er trimestre 2020, et s'affichent à 8.420 €/m2, tous types de biens confondus.

Du côté de la demande placée de bureaux franciliens auprès des utilisateurs, Immostat observe une chute de 30% au 1er trimestre 2021 par rapport à la même période de 2020 avec 327.400 m2 placés, ce qui est cohérent avec une hausse de 1,6 point de la vacance locative en 12 mois sur ce marché (de 4,7% au T4 2019 à 6,3% au T4 2020 selon CBRE) et une offre immédiate disponible de bureaux se hissant à 3.787.000 m2 au 31 mars 2021, soit 30% de plus qu'un an auparavant. Les loyers faciaux semblent en revanche bien tenir à 402 € HT HC/m2/an pour les actifs de seconde main, quasiment inchangés depuis un an, les locaux neufs ou restructurés encaissant même une légère hausse de loyer (+1% à 414 € HT HC/m2/an). Il faudra néanmoins surveiller avec attention l'évolution des mesures d'accompagnement sur les prochains trimestres. Celles-ci se chiffraient en moyenne à 20,8% du loyer facial au 4ème trimestre 2020.