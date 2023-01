Immobilier: vous pouvez emprunter jusqu’à 3,79% sur plus de 20 ans

Le taux de crédit maximal sera augmenté de 3,57% à 3,79%, le 1er février. Une mise à jour qui sera désormais mensuelle.

Si vous envisagez de prendre un crédit immobilier , sachez qu’il y a du nouveau. Le taux maximal (connu sous l’appellation du taux d’usure) a été légèrement augmenté, de 3,57% à 3,79%, pour les emprunts de plus de 20 ans, selon un avis publié dans le Journal officiel . Cette hausse entrera en vigueur le 1er février. Car c’est l’autre nouveauté: le taux d’usure est désormais mis à jour tous les mois (et non plus tous les 3 mois). Et ce, jusqu’au 1er juillet inclus.

L’objectif est double. D’une part, étaler la hausse du taux de crédit dans le temps: trois petites augmentations de 0,15%/0,2% au lieu d’une hausse de 0,5%/0,6%. D’autre part, fluidifier le marché en étalant dans le temps le nombre de dossiers à traiter par les banques. Et ainsi éviter que les emprunteurs, bloqués par le taux d’usure, n’aient à attendre trois mois avant de décrocher un crédit. « Ces derniers mois, certains dossiers, dans l’attente de la prochaine hausse trimestrielle du taux d’usure, ont ainsi été reportés au début du trimestre suivant », a constaté la Banque de France sans donner plus de précisions sur la quantité de ces dossiers.

Une mise à jour renouvelable

Quel impact sur les taux de crédit pour les ménages? « Avec un taux d’usure à 3,79% sur 20 ans et plus, nous pouvons financer des dossiers dont les taux vont jusqu’à 3,3% », affirme Julie Bachet, directrice générale de Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. Ainsi, un emprunteur voulant emprunter 200.000 euros sur 20 ans à 3,3%, avec un taux d’assurance à 0,35%, une garantie Crédit Logement à 2660 euros et 1000 euros de frais de dossier, aura un taux global de 3,76%. Soit très légèrement inférieur au taux maximal de février. Un mois plus tôt, son dossier aurait été bloqué.

Reste à savoir si ce raisonnement tiendra dans la durée. « Avec le temps, la capacité d’emprunt des potentiels acheteurs diminue rapidement », souligne Julie Bachet. Pour y remédier, les emprunteurs s’endettent sur des durées de plus en plus longues. « Or, les écarts de taux entre 20 et 25 ans, grimpent à 0,2 point alors que les taux d’usure sont les mêmes sur ces durées », ajoute la directrice générale de Vousfinancer.

Pour l’heure, la mise à jour du taux d’usure tous les mois est un test pour tenter de débloquer un marché en net repli depuis plus de 6 mois. « Si les taux de crédit se stabilisent, on peut envisager que la mise à jour du taux d’usure soit à nouveau trimestrielle , confie au Figaro un expert bancaire qui rappelle que cette actualisation est une proposition du gouverneur de la Banque de France et doit être validée par le ministre de l’Économie. Sinon, la mise à jour mensuelle sera sans doute prolongée ».