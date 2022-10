Immobilier : voici les villes où un logement de 60 m2 peut coûter moins de 150 000 euros

Les biens immobiliers de 60 m2 vendus 150 000 euros ou moins se font rares. Photo d'illustration. (Ben Kerckx / Pixabay)

Les prix de l'immobilier ont fortement grimpé ces dernières années. La part de logements abordables a de son côté nettement baissé en trois ans. Parmi cent villes françaises prises en compte dans une étude, les communes proposant au moins un tiers de logements jugés abordables se sont raréfiées.

Les prix du marché immobilier se sont envolés, rendant pour de nombreux ménages l'accès à la propriété délicat. Conséquence, il reste peu de villes où des logements de 60 m² sont vendus moins de 150 000 euros. En 2019, avant la crise sanitaire, une trentaine de villes sur les 100 analysées par le spécialiste de la data immobilière, PriceHubble, proposaient au moins un tiers de biens de cette surface à ce tarif. En 2022, elles sont au nombre de cinq, rapporte BFMTV .

L'Ouest à la loupe

Il s'agit de Saint-Etienne, Mulhouse, Chalon-sur-Saône, Belfort et Saint-Quentin. La part de ces logements a été nettement réduite dans l'Ouest de la France. A Rennes, Vannes, La Rochelle, Saint Nazaire, Caen ou encore Angers, on ne trouve maintenant que 2 % de biens de 60 m² à moins de 150 000 euros. Toutefois, il y en avait déjà moins d'un tiers avant le Covid.

Brest proposait 35 % de biens à moins de 150 000 euros avant la crise sanitaire mais ceux-ci ne représentent plus que 7 % du marché. A Lorient ou La Roche-sur-Yon, on passe également d'un petit tiers de logements à 5 % de biens abordables. Comment expliquer ce phénomène ? L'afflux de citadins à la recherche de plus d'espaces et de verdure, avec le recours au télétravail, a entraîné une raréfaction des biens bon marché.

Pas de biens de 60 m2 à moins de 150 000 euros à Paris

Certaines villes résistent pourtant mieux au phénomène. Le taux de biens à 150 000 euros y a certes baissé en trois ans, mais on s'approche du tiers du marché immobilier des logements de ce type. C'est le cas à Tarbes (de 44 % à 31 %), Douai (de 41 % à 30 %), Roubaix (de 38 à 30 %) ou encore Boulogne-sur-Mer (de 42 à 29 %). Une quinzaine de villes ont vu le ratio de logement de 60 m2 à 150 000 euros stagner pour rester à zéro. On y retrouve la capitale, Antibes, Annecy, Bordeaux ou encore Aubervilliers.