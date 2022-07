Immobilier : Vers une fin prochaine de la hausse des prix ?

Une accalmie concernant les prix de l'immobilier serait en train de se profiler (illustration). (Pixabay / AlexanderStein)

Alors que les prix de l'immobilier ne cessent de grimper, la tendance pourrait bien commencer à s'inverser. Les prix seraient en train de se stabiliser dans les grandes villes selon le dernier baromètre du site MeilleursAgents.

Serait-ce la fin de la flambée des prix de l'immobilier ? Alors qu'ils n'en finissaient plus de battre des records, une accalmie pourrait être en train de se profiler. En effet, comme l'ont rapporté nos confrères de BFM TV , ce vendredi 22 juillet, les prix seraient en train de stabiliser dans les grandes villes françaises.

À en croire le dernier baromètre de MeilleursAgents, la hausse des prix de l'immobilier en France ne serait que de 1,7 % pour ce premier semestre, contre 4 % sur la même période l'année dernière et 3,5 % en 2020 et 2019.

Légère baisse dans certaines villes

Dans toutes les grandes villes, les prix sont en phase de stabilisation et ils afficheraient même une légère baisse à Montpellier. Selon MeilleursAgents, la hausse observée des prix de l'immobilier dans ces villes, entre janvier et juin 2022, serait de 1,6 % contre 3,2 % qu'en 2021. Soit deux fois moins importante. À noter qu'elle se situait autour de 4,5 % en 2020 et 2019.

En revanche, de fortes hausses des prix sont encore constatées dans les zones rurales. En moyenne autour de 4,5 % pour ce premier semestre 2022. Cependant, ce chiffre est à relativiser, comparé aux 7 % de hausse enregistrés au premier semestre 2021. Enfin, en ne s'intéressant qu'au mois de juin 2022, les prix de l'immobilier dans les zones rurales n'auraient augmenté que de 0,6 %. La situation serait finalement peut-être aussi en train de se stabiliser dans les campagnes.