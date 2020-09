Immobilier : vers un retour en grâce des résidences secondaires ?

A la revente, une résidence secondaire n'est pas exonérée d'impôt sur la plus-value. (© DR)

La période de confinement due à la crise sanitaire a donné des envies d'espace et de grand air aux Français. Pas sûr pour autant que cela les poussent à acquérir une résidence secondaire car cet investissement n'est pas sans inconvénient. Explications.

L'attrait des résidences secondaires varie en fonction de paramètres qui sont de nature économique, fiscale, écologique. Ainsi, leur prix a fortement augmenté à partir du milieu des années 1990 sous l'effet de l'augmentation du niveau de vie et surtout de l'arrivée d'acheteurs étrangers, Anglais, Néerlandais ou Belges.

Puis le prix a baissé en raison notamment de la crise dite des «subprimes», d'une fiscalité répulsive et du Brexit. Enfin, la croissance des charges et l'appel du grand large ont accéléré le détournement des Français des résidences secondaires. Or, la crise du coronavirus pourrait avoir l'effet inverse. Celui de raviver l'attirance des Français pour les résidences secondaires.

Mais qu'est-ce qu'une résidence secondaire ? C'est tout simplement une résidence qui n'est pas principale. C'est-à-dire qu'elle n'est pas «un logement ordinaire occupé de façon habituelle (soit plus de six mois dans l'année) et à titre principal par le ménage.» Il ne faut donc pas confondre résidence secondaire et résidence principale située à la campagne, à la mer ou à la montagne.

Ainsi, le renouveau des Français pour une vie plus saine loin des grandes agglomérations ne doit pas être trop rapidement confondu avec un goût régénéré pour les résidences secondaires.

Un calcul économique

La crise présente n'a pas fait disparaître les motifs du