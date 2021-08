Immobilier : vendre plus vite en présentant au mieux votre bien

Relooker son bien immobilier pour le vendre plus rapidement. (© The Full Room)

Votre logement ne trouve pas preneur ? Des professionnels proposent de le relooker. Et ça marche ! Comptez 0,5 à 4% du prix de vente pour s'offrir leur service.

Tous les professionnels le disent : le nombre de visites virtuelles à exploser depuis le premier confinement. Un nouveau mode de commercialisation qui a ses propres règles. Il faut accrocher le regard des acheteurs en quelques secondes.

Un appartement sombre, mal rangé, des meubles désuets, des bibelots en pagaille peuvent brouiller la vue des clients potentiels et masquer les atouts d'un appartement. Le soin apporté à la mise en valeur devient primordial pour vendre vite et bien.

Littéralement, le home staging se traduit par «mettre en scène son chez-soi». Dans la pratique cela peut revêtir plusieurs activités, dont le but est de vendre un bien qui reste en plan.

«Quand le marché se resserre un peu, il faut mettre les intérieurs en avant, le home staging permet de re-regarder un bien», explique Thomas Bertin, gérant des agences Laforêt Ternes, Villiers et Batignolles. Grâce à ce relooking, on accélère la vente. «Le home staging permet de vendre au prix et plus vite», insiste Patricia Bensoussan, décoratrice d'intérieur à Bordeaux et Marseille.

Ranger et désencombrer les pièces

Plusieurs offres de services existent. La première technique, la plus simple, est de ranger et de désencombrer les pièces. Un conseil gratuit que les professionnels de l'immobilier donnent volontiers.

En immobilier, il ne faut pas oublier que la première