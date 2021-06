Immobilier : une piscine fait augmenter la valeur d'une propriété d'environ 16,3 %

Une piscine est davantage rentable pour les maisons que pour les appartements, qui ne sont valorisés que de 6,9 % (photo d'illustration). (RichardMc / Pixabay)

La construction d'une piscine est rentable lorsque l'on souhaite investir dans un bien immobilier. La valeur d'une propriété augmente en moyenne de 16,3 % avec une telle construction. Si l'on prend seulement en compte les maisons dans cette estimation, la surcote atteint en moyenne 19,6 %, selon le comparateur Meilleurs Agents.

Construire une piscine enterrée dans sa propriété est un investissement rentable sur le long terme, relate Capital.

Une augmentation moyenne de 16,3 %

En ce qui concerne les maisons et les appartements, la valeur des bien immobiliers avec piscine augmentent en moyenne de 16,3 %. Pour ce qui est des maisons seules, la surcote atteint en moyenne 19,5 %. L'estimateur ajoute que pour une maison de 95 mètres carrés « au prix moyen de 2.165 euros le mètre carré », celle-ci « pourra voir sa valeur augmenter de 40.107 euros en moyenne en construisant une piscine enterrée d'un budget de 15.000 euros ».

Cette construction est davantage rentable pour les maisons que pour les appartements, qui ne sont valorisés que de 6,9 %. Mais ces valeurs fluctuent également en fonction de la région d'habitation, précise Capital.

Les Bouches-du-Rhône et le Var en tête

« Les biens avec piscine se payent 17,5 % plus cher » dans les Bouches-du-Rhône et le Var, précise d'ailleurs Meilleurs Agents. C'est donc plus d'un point de plus que la moyenne nationale. Une piscine représente également un coût pour son entretien, précise le média, qui estime celui-ci à environ une centaine d'euros par an.