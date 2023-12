Immobilier : un Français sur cinq contraint de renoncer à son projet d'achat

De nombreux Français âgés de moins de 30 ans ont dû renoncer à un projet immobilier au cours des deux dernières années. (illustration) (Pixabay / JESHOOTS-com)

Ils s'imaginaient propriétaires mais ont dû se rendre à l'évidence. Selon une étude Harris interactive du Conseil supérieur du notariat relayée par RMC , un Français sur cinq (21%) n'a pas pu concrétiser son projet immobilier au cours des deux dernières années.

En cause : un contexte économique tendu avec des prix de l'immobilier élevés, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, précisent nos confrères. L'apport réclamé par les banques a considérablement augmenté et 82 % des Français en sont bien conscients. Les conditions d'octroi d'un prêt immobilier ont été durcies, ce qui nécessite de bien préparer son dossier pour mettre toutes les chances de son côté.

Les moins de 30 ans particulièrement touchés

Les Français les plus touchés par ce contexte défavorable sont les jeunes. D'après l'étude du Conseil supérieur du notariat, les moins de 30 ans sont surreprésentés parmi les 21% de Français qui ont renoncé à leur projet.

RMC reprend l'exemple d'un couple avec des revenus de 5 300 euros par mois, et un apport de 37 000 euros, qui n'a pas réussi à obtenir de crédit auprès d'une banque. « On avait deux mois au niveau du compromis, puis ça n'a jamais abouti, donc on a fini par laisser tomber » , témoigne-t-il. Un autre couple, également interrogé par nos confrères, explique qu'il ne pouvait emprunter « que 200 000 euros au total » , avec des mensualités de 800 euros sur 25 ans. Une somme trop faible pour s'offrir le logement de leur rêve.