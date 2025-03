Immobilier : signer rapidement l’acte d’achat peut vous faire économiser gros

En 2014, le nombre de transactions immobilières avait augmenté de 26 % le mois précédant le relèvement de 0,7 point des DMTO. (Illustration). (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

Acheter un bien immobilier va bientôt coûter plus cher. Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO), également appelés « frais de notaires » , vont augmenter dès le 1er avril 2025, et ce pour une durée de trois ans, rappelle Capital ce vendredi 14 mars 2025.

Une hausse de 0,5 point

Pour rappel, les DMTO concernent les biens anciens, neufs, les terrains à bâtir, l’usufruit et la nue-propriété d’un immeuble, est-il détaillé sur collectivités-locales.gouv. Ils sont composés de deux taxes, la Taxe Départementale sur la Publicité Foncière et la Taxe Communale sur les Droits d’Enregistrement, et perçus par différentes collectivités territoriales.

Établie à 0,5 point, l’augmentation des DMTO reviendra aux départements, selon la loi finance pour 2025. « La plupart » d’entre eux devraient l’appliquer, a déclaré auprès Capital , Sandrine Allonier, responsable de la communication du courtier en crédit immobilier Vousfinancer. Cette mesure s’appliquera aux actes authentiques signés entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2028.

Les primo-accédants exonérés

Une catégorie d’acheteurs sera cependant exonérée de cette hausse : les primo-accédants, soit ceux qui achètent leur résidence principale pour la première fois. Pour les autres, il faudra compter 1 500 euros supplémentaires pour un bien de 300 000 euros, ou encore jusqu’à 3 000 euros pour ceux « qui achètent généralement un deuxième bien entre 400 000 et 600 000 euros » , indique l’experte.

Résultat : de nombreux acheteurs mettent tout en œuvre pour signer l’acte authentique d’achat avant le 1er avril. En 2014, le nombre de transactions immobilières avait augmenté de 26 % le mois précédant le relèvement de 0,7 point des DMTO, selon une étude de l’Insee. Reste à connaître l’impact de cette nouvelle hausse sur le marché de l’immobilier.