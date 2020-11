Immobilier : record de la durée moyenne des crédits en France

Les autorités bancaires demandent aux banques d'être vigilantes en n'octroyant plus aucun crédit dépassant 25 années de mensualités. (Pixabay / AlexanderStein)

La durée moyenne des nouveaux crédits immobiliers accordés par les banques atteint des records en passant de 230 à 235 mois, soit 19,6 ans en octobre, selon l'Observatoire Crédit Logement / CSA. La part des crédits de plus de 25 ans et de moins de 15 ans diminuent et celle des crédits entre 20 et 25 ans atteint son plus haut niveau.

La durée moyenne des prêts immobiliers s'allonge et atteint des records. En octobre, elle était de 235 mois, soit 19,6 ans, contre 230 mois, un mois auparavant, rapporte l'Observatoire Crédit Logement / CSA relayé par BFM Immo. Depuis mars, « la durée moyenne s'est accrue de 7 mois » souligne l'organisme.

Rester sur un taux d'endettement de 33 % maximum

Pourtant, les autorités bancaires demandent aux banques d'être vigilantes en n'octroyant plus aucun crédit dépassant 25 années de mensualités et de s'en tenir à un taux d'endettement de 33 % maximum. Cet allongement de la durée moyenne des prêts serait cependant bénéfique.

Il aurait « permis dans un premier temps d'amortir les conséquences de la remontée des taux des crédits et, depuis juillet dernier, d'absorber les conséquences de la hausse des prix des logements ». Il est probable que les banques aient allongé la durée des crédits, tout en les limitant à 25 ans, pour permettre à l'emprunteur de rester dans la limite d'endettement de 33 %.

Le plus bas niveau des crédits de plus de 25 ans

La part de crédits de plus de 25 ans a atteint son plus bas niveau en octobre (0,5 %). De son côté, le taux des crédits entre 20 et 25 ans augmente pour atteindre 50,9 %, soit sont plus haut niveau, précise BFM Immo. La part des prêts de 15 ans et moins représente 17 % du total. C'est « moitié moins que dans la première moitié des années 2010 », souligne l'Observatoire.