Immobilier : quelles sont les grandes villes où les prix baissent le plus vite ?

Selon les anticipations de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), l'année 2023 devrait s'achever avec 21 % de transactions en moins qu'en 2022. Illustration. (Schluesseldienst / Pixabay)

En raison de l’augmentation des taux d’intérêt, les emprunts se font plus rares et les ventes de propriétés également. En conséquence, les prix de l’immobilier ont chuté dans plusieurs grandes villes ces trois derniers mois. Certaines affichent une baisse plus rapide que d’autres.

La crise immobilière se fait toujours ressentir. Alors que plusieurs communes sont touchées par une pénurie de logements en location, les ventes de biens sont elles aussi en chute libre. Selon les anticipations de la Fédération nationale de l’immobilier (Fnaim), l’année 2023 devrait s’achever avec 21 % de transactions en moins qu’en 2022 avec 885 000 ventes. La situation s’explique également par une baisse significative des possibilités d’achat pour les emprunteurs à cause de la hausse des taux d’intérêt. Conséquence : une baisse du prix de l’immobilier dans de nombreuses villes.

Le syndicat des agents immobiliers a dressé une liste de grandes villes où celui-ci a le plus évolué, rapporte Capital , vendredi 27 octobre 2023. « La baisse des prix concerne la plupart des territoires. Dans certaines grandes villes, la capacité d’achat immobilière semble atteindre ses limites » , a indiqué le directeur des études économiques de la Fnaim, Emmanuel Perray.

Des prix en baisse sur un trimestre

À Nantes et Grenoble, par exemple, les prix ont chuté de 2,5 % en l’espace de trois mois seulement. Cette baisse s’établit à 2,8 % à Poitiers, 3 % à Perpignan et 3,4 % à Colmar sur la même période. Mulhouse est la ville où les prix ont le plus diminué en un trimestre (-5,2 %). Concernant la baisse des prix sur l’année, Saint-Maur-des-Fossés a vu le coût des propriétés baisser de 8,8 %, Villeurbanne de 5,7 %, lssy-les-Moulineaux de 5,6 % et Paris de 5,2 %.

A contrario, certaines villes affichent toujours une tendance à la hausse ces trois derniers mois. C’est notamment le cas de Reims (+6,4 %), Quimper (+4,6 %) ou encore à Bayonne (+2,2 %). Sur un an, les grandes villes où le prix de l’immobilier a le plus augmenté sont Niort (+6,3 %), Antibes (+6,4 %), Fréjus (+6,5 %), Perpignan (+6,5 %), Reims (+6,8 %) et Aix-les-Bains (+7,4 %).