Immobilier : pourquoi acheter une passoire thermique peut finalement être une bonne opération

La hausse du taux de crédit entraîne la baisse du pouvoir d'achat immobilier. Mais les baisses de prix des logements classés F ou G d'un point de vue énergétique peuvent atteindre jusqu'à 20 %.

Compte tenu de la hausse des taux de crédit immobilier, la baisse de capacité d'emprunt est estimée à 20 % depuis 2021 selon le réseau L'Adresse. Mais il reste une solution pour limiter cette perte de pouvoir d'achat immobilier : se tourner vers les passoires thermiques. En effet, les biens qui ont un diagnostic de performance énergétique (DPE) catastrophique subissent une décote, rapporte BFM Immo .

Le PTZ dans l'ancien attractif

Selon les chiffres collectés dans ses agences, L'Adresse a pu constater une hausse des mises en vente de logements classés F ou G. Selon les régions, la part de logements au DPE défavorable va de 15 à 60 % du total des biens mis en vente. « Si l’on constate actuellement des marges de négociation entre 5 et 10 % en moyenne , souligne Brice Cardi, président de L’Adresse, les baisses de prix peuvent atteindre jusqu’à 20 % sur les biens avec un DPE F ou G, les acheteurs mettant en avant pour négocier le prix la hausse du coût des matériaux et les délais pour réaliser les travaux. »

Certains acheteurs peuvent bénéficier du prêt à taux zéro (PTZ) dans l'ancien. Cette aide est donnée pour les logements situés en zone B2 ou en zone C, donc des zones non tendues avec la nécessité de réaliser des travaux atteignant 25 % du montant de l'acquisition. « Désormais, avec des taux qui devraient atteindre 4 % cet été et la nécessité de réaliser travaux de rénovation, notamment énergétiques, dans les biens les moins bien notés, ce dispositif pourrait retrouver un vrai attrait » , explique à nos confrères Brice Cardi. 40 % du montant de l'opération peut être financé avec un PTZ.

Des aides pour les travaux

En achetant une passoire thermique, les investisseurs pourront prétendre à des aides. Le dispositif Denormandie prend la forme d’une réduction d’impôt sur le revenu qui oblige à effectuer des travaux. Ceux-ci doivent représenter au moins 25 % du coût total de l'opération. Les travaux devront améliorer la performance énergétique du logement de 20 % au moins (30 % au moins pour les logements individuels).

Ils peuvent également prétendre au déficit foncier. Le plafond de 10 700 euros vient d'être relevé à 21 400 euros par an pour les années 2023-2025. Après travaux, la classe énergétique E, F ou G du logement à louer doit passer aux étiquettes A, B, C ou D, au plus tard le 31 décembre 2025.