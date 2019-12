Immobilier: Paris devient la ville la plus attractive d'Europe

Malgré son climat social perturbé, Paris est cette année la ville qui séduit le plus les investisseurs. Elle remplace Lisbonne à la tête de ce classement annuel.

Les gilets jaunes n'y ont rien fait (les grèves ont débuté après l'établissement de ce palmarès): c'est Paris qui séduit désormais le plus les investisseurs immobiliers quand il s'agit de monter une opération en Europe. C'est ce que révèlent le cabinet de conseil et d'audit PwC et l'Urban Land Institute, dans la 17e édition de leur étude «Emerging Trends in Real Estate® Europe», menée auprès de plus de 900 professionnels du secteur. La capitale française détrône ainsi Lisbonne arrivée en tête l'an dernier et qui doit se contenter de la 10e place (occupée l'an dernier par Paris).

Il faut croire que Paris a profité à plein cette année de l'effet porteur sur l'immobilier de projets tels que les Jeux Olympiques de 2024 ou le Grand Paris. Sa proximité avec Londres et sa situation centrale en Europe restent quant à elles des qualités toujours appréciées. «Malgré les mouvements sociaux, les investisseurs européens estiment la France plus stable et plus attractive que le Royaume-Uni ou l'Allemagne, souligne Bruno Lunghi, associé avocat chez PwC Société d'avocats. Si la progression de la capitale augure un regain de son attractivité, Paris doit continuer à engager des politiques ambitieuses pour faire de l'immobilier un secteur engageant au niveau européen.»

Dans cette étude, Paris devance Berlin, Francfort, Londres ou encore Madrid et Amsterdam. Même si les professionnels interrogés soulignent les prix élevés et les rendements qui baissent, ils ont confiance dans l'attractivité économique de la capitale française, apprécient son marché liquide et estime qu'il reste encore une légère marge d'augmentation des loyers. Et surtout, ils commencent à s'intéresser au Grand Paris notamment autour de Saint-Denis et diversifient leurs actifs. Ils sont ainsi de plus en plus nombreux à s'intéresser aux résidences étudiantes ou à la logistique du dernier kilomètre.

Lyon, deuxième ville la plus attractive en France

De son côté, Lyon reste la deuxième ville la plus attractive de France même si elle plonge de la 16e place en 2018 à la 26e place de ce classement cette année. La capitale des Gaules séduit par la stabilité de son marché immobilier et par sa position stratégique pour la logistique avec les nombreux entrepôts présents autour de la ville. Des qualités qui renforcent le dynamisme de la ville et y attire de nouveaux sièges sociaux. Autre enseignement de ce palmarès: l'intérêt et la confiance des investisseurs pour le marché allemand. Toutes les villes germaniques retenues pour cette étude figurent dans le top 10: de Berlin à Francfort en passant par Munich et Hambourg.