Immobilier : où acheter à Strasbourg en 2021 ?

Louer un grand appartement strasbourgeois à plusieurs étudiants permet de gagner jusqu'à 6% avant charges et impôts. Découvrez notre enquête sur le marché immobilier à Strasbourg.

«Strasbourg est un diesel, ironise Damien Oswald, directeur de l'agence Era Mathis. La cote a moins progressé qu'ailleurs mais nous rattrapons le retard.» En un an, les prix rebondissent d'environ 5% ! Et les demandes d'acheteurs, d'investisseurs et de locataires ne faiblissent pas, surtout dans les rues historiques du centre.

Jusqu'à 7.000 euros le m2 pour un studio

Dans les secteurs de l'Orangerie, de Contades, les prix varient de 3.800 à 5.000 euros le mètre carré pour les beaux appartements. Des quartiers qu'affectionnent les familles mais aussi les investisseurs qui ciblent les cadres des institutions européennes.

«Il y a une forte augmentation des prix du studio aux trois pièces, explique Thibaud Jeune, associé gérant de l'agence Bintz Immobilier. Pour les quatre pièces l'évolution est plus douce. Les cinq-pièces se vendent toujours chers. Dans les immeubles de style haussmannien avec une belle hauteur sous plafond, cheminée et parquet, ils partent aux alentours de 5.000 euros le mètre carré.» Pour ces grands logements, la rentabilité n'est pas des plus élevées.

Un bien de 100 m2 acheté 400.000 euros sera loué 1.200 euros, soit un rendement de 3,6%. Mais patrimonialement les risques sont quasiment nuls. De leur côté, les petites surfaces sont rares et s'arrachent à prix d'or, jusqu'à 7.000 euros le mètre carré.

