Immobilier neuf : l'offre est toujours trop basse en Languedoc-Roussillon, surtout à Montpellier

À cause de cet écart entre offre et demande, le prix du mètre carré à Montpellier a augmenté de 700 € en sept ans. (illustration) (Pixabay / Harry Strauss)

L'offre de logements neufs est en baisse dans le Languedoc-Roussillon. C'est particulièrement vrai dans la métropole de Montpellier (Hérault) où le prix des logements est en hausse de 4 6 % en un an, avec un tarif au mètre carré atteignant 4 500 € au premier trimestre 2021.

L'offre de logements neufs est insuffisante par rapport à la demande dans la région Languedoc-Roussillon. Résultat : les prix sont en forte hausse, notamment dans la métropole de Montpellier. L'augmentation y est de 4,6 % en un an, selon la Fédération régionale des promoteurs immobiliers Occitanie Méditerranée (FPI-OM), rapporte Métropolitain.

Seulement 828 nouveaux logements en vente début 2021

En comparaison, la hausse n'est que de 2,1 % dans la métropole de Toulouse (Haute-Garonne). La Fédération déplore des « mises en ventes de logements neufs qui diminuent encore et encore ». Toute la région est concernée. En 2020, les mises en ventes en Languedoc-Roussillon (hors Montpellier) ont diminué de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, selon la FPI.

Du côté de la métropole montpelliéraine, les nouvelles ventes sont faibles. Au premier trimestre de cette année, 828 logements ont été mis en vente sur le territoire, soit 2 % de plus qu'au premier 1er trimestre 2020, celui du premier confinement. Rien à voir avec les 2 200 logements commercialisés lors du 1er trimestre 2018.

700 € d'augmentation en 7 ans

Cause de cette offre déclinante ? « Une forte inertie dans le montage des opérations et un manque de renouvellement de l'offre foncière », témoigne le promoteur GGL-Helenis. « La production est divisée par 2,5 en trois ans et par 3 sur quatre années » sur la métropole montpelliéraine, déplore Laurent Villaret, président de la FPI.

Dans ce contexte, les ventes se maintiennent. Mais le prix moyen au mètre carré habitable (hors parking) a augmenté de 700 € en 7 ans. Il atteint 4 500 € au premier trimestre 2021. Dans les autres villes du Languedoc-Roussillon, les prix sont plus bas : de 3 263 € à Narbonne, jusqu'à 3 864 € à Sète, en passant par 3 495 € à Perpignan.