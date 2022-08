Immobilier : Lille est la ville où l'investissement locatif en colocation est le plus rentable

Le classement a notamment pris en compte le loyer et la tension immobilière. Photo d'illustration. (PIXABAY / nattanan23)

Un classement immobilier dévoile quelles sont les villes de France où il est le plus intéressant d'investir dans le cadre d'une colocation. Lille, Montpellier, Nancy et Toulouse occupent le haut du podium.

Miser sur l'immobilier pour placer son patrimoine est un pari de plus en plus prisé en France, rappelle le site investissement-locatif.com, cité par Capital le lundi 8 août 2022. Pour cela, une personne sur cinq choisit d'acheter un bien et de le louer en colocation. Un pourcentage impressionnant, qui montre bien la popularité croissante de ce système de partage de logement. Pour réussir son investissement en colocation, il est crucial de bien choisir son lieu d'implantation. Une ville dynamique et très demandée sur le plan locatif est préférable, afin de ne pas se retrouver avec un logement en vacance durant une longue période. Le fait d'accumuler plusieurs petits loyers dans un même bien est par ailleurs bénéfique pour les finances de l'investisseur.

L'impact d'une importante population étudiante

Le site investissement-locatif.com a accordé une note aux grandes villes françaises selon leur intérêt pour l'investissement immobilier en colocation. Lille (Nord) arrive largement en tête du palmarès, notamment grâce à sa grande attractivité pour les étudiants et sa proximité avec Paris. Le loyer moyen au mètre carré pour un bien en colocation y est de 20,66 euros, contre 15,10 euros pour un bien en location simple. Les villes de Montpellier (Hérault), Nancy (Meurthe-et-Moselle) et Toulouse (Haute-Garonne) occupent les trois places suivantes du classement. Peuplées par un grand nombre d'étudiants, elles sont logiquement souvent recherchées pour une colocation. Saint-Étienne (Loire) et Grenoble (Isère) viennent ensuite, car elles présentent des prix à l'achat plus bas. Cependant, il est nécessaire d'y investir dans l'hypercentre pour ne pas subir un taux de vacance trop dissuasif.

Pour établir ce podium, investissement-locatif.com a essentiellement pris en compte trois facteurs : le loyer mensuel moyen observé dans chaque ville, l'indicateur de tension immobilière (ITI) comparant le taux d'acheteurs potentiels et le nombre de logements disponibles, ainsi que le taux de rendement net moyen pouvant être espéré par l'investisseur après paiement de ses charges.