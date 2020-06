Immobilier : Les recherches de biens à vendre en forte hausse dans certains départements

Dans certains départements, les recherches de biens à vendre ont bondi à partir du début du déconfinement, selon une étude de PAP. L'Ain, l'Eure, le Pas-de-Calais ou encore la Seine-et-Marne sont particulièrement visés par les candidats à l'achat.

Après deux mois d'arrêt, les ventes de biens immobiliers reprennent. Dans certains départements, la consultation d'annonces bat des records, selon une étude du groupe Particulier à particulier (PAP) relayée par Capital. Le service d'annonces a noté qu'entre le 11 et le 25 mai, le nombre de potentiels candidats à la propriété a augmenté de 38 % par rapport à la même période l'an dernier.

L'Ain très recherché

Certains secteurs sont davantage plébiscités, comme l'Ain. La recherche de biens dans ce département entre Lyon et Genève a bondi de 117 %. L'Ain serait ainsi une destination idéale pour les jeunes couples lyonnais à la recherche de verdure et de prix attractifs, analyse PAP.

Dans cette partie de la France, la Drôme (+ 84 %), la Savoie (+ 82 %) ou et la Haute-Savoie (+ 79 %) sont également visés.

Côté Atlantique Sud et autour de Paris

Les départements de la côte Atlantique Sud semblent aussi attirer les potentiels acheteurs. La consultation des annonces des biens situés dans les Landes a bondi de 84 %, de 81 % dans les Pyrénées-Atlantiques, et de 74 % en Dordogne. Des départements plus proches de Paris sont aussi concernés. Ainsi, la consultation des biens dans l'Eure a bondi de 98 % par rapport à l'an passé. Le Pas-de-Calais (+ 96 %), le Nord (+ 93 %) et l'Yonne (87 %) sont aussi visés.

En Ile-de-France même, les résultats sont plus contrastés. A Paris, la consultation des annonces a chuté de 12 %, mais elle a plus que doublé pour les biens en Seine-et-Marne (112 %). Les Yvelines (74 %) et l'Essonne (64 %) sont également recherchés.