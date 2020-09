Immobilier : Les raisons de la hausse du nombre de logements disponibles à la location dans les grandes villes

Le nombre d'offres de logements à louer dans les grandes villes françaises a augmenté de 14,9 % sur un an. Cette hausse s'explique notamment par l'absence de touristes, qui poussent certains propriétaires à remettre leurs biens sur le marché de la location longue durée.

Le nombre d'annonces de biens à louer dans les grandes villes françaises est en hausse de 14,9 % en un an, selon une étude menée par le site SeLoger. Cette augmentation est notamment significative à Paris avec 64 % d'offres en plus. D'autres villes ne sont pas en reste avec une augmentation de 52 % à Nice, 39 % à Bordeaux, 34 % à Rennes et 32 % à Nantes.

Ce phénomène s'explique notamment par les conséquences de la situation sanitaire, explique Le Monde, mercredi 16 septembre. Les propriétaires de meublés touristiques voient les touristes bouder leurs biens. Ils ont donc décidé de les remettre sur le marché de la location longue durée. Dans d'autres cas, un appartement revient sur le marché car le locataire n'a pas eu la validation de sa période d'essai ou un étudiant a décidé de ne plus prendre un logement et ainsi suivre ses cours à distance.

Les contraintes de la location des meublés touristiques

Mais l'absence de touristes n'explique pas tout selon les professionnels de l'immobilier. La tendance a déjà été observée l'an dernier. C'est la conséquence du « durcissement des conditions de location des meublés touristiques dans les grandes villes, notamment par le biais des plateformes de type Airbnb », souligne auprès du Monde Alexis Alban, directeur général adjoint de Lodgis, spécialiste de la location meublée longue durée.

Dans la plupart des grandes villes, un propriétaire ne peut louer sa résidence principale plus de 120 jours par an sous peine de sanction pécuniaire. De plus, proposer son logement comme meublé touristique est plus rémunérateur mais occasionne davantage de contraintes. Enfin, dans le meilleur des cas, le logement est occupé 85 % du temps. La location longue durée permet donc de réduire la vacance locative.

A noter que la hausse du nombre de biens disponibles à la location n'entraîne pas forcément une baisse des loyers. Si c'est le cas à Rennes (-10 %), Nice (-4 %) et Strasbourg (-3 %), les prix augmentent en revanche à Bordeaux (12 %).