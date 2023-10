Immobilier : les prix sont plus chers à Paris que dans les autres capitales européennes

La remontée des taux peut être constatée partout en Europe de l’Ouest. (illustration) (KocBar / Pixabay)

La remontée des taux débutée en 2022 n'a pas eu les mêmes conséquences dans toutes les capitales européennes. Si les prix ont baissé à Paris ou Luxembourg, les deux villes les plus chères du classement, d'autres villes, comme Berlin, Rome ou encore Madrid, sont restées relativement accessibles, malgré parfois de fortes hausses de prix.

La remontée des taux entamée début 2022 a entraîné de nombreuses difficultés sur le marché immobilier français, et notamment à Paris, avec une importante baisse des prix. Au niveau européen, selon une récente étude du site d’estimation immobilière Meilleurs Agents, elle est d’ailleurs la capitale dont les prix ont le plus chuté entre janvier 2022 et octobre 2023 (-5,7 %) par rapport à ses voisines européennes, rapporte Le Parisien . Elle reste toutefois la deuxième ville la plus chère du classement (9 857 euros/m2).

Berlin, Bruxelles et Rome toujours accessibles

Pourtant, la remontée des taux peut bien être constatée partout en Europe de l’Ouest, même si elle ne se fait pas partout au même rythme. Ici cependant, seuls Luxembourg et Berlin ont également enregistré des baisses de prix sur la même période, mais de façon moindre qu’à Paris (-2,7 % et -2,5 %). Luxembourg est, toujours, de loin, la ville la plus chère du classement (12 062 euros/m2) en raison de son attrait pour les grandes fortunes.

Par contre, à Berlin (5 007 euros/m2), les prix sont restés relativement accessibles, comme à Bruxelles (3 322 euros/m2, avec une hausse de +1,4 % depuis octobre 2022), ou encore à Rome (2 998 euros/m2, soit à 10 euros près le même prix entre janvier 2022 et octobre 2023). Si la situation bruxelloise s’explique par la présence de nombreuses institutions européennes, celles berlinoises et romaines se caractérisent plutôt par le fait qu’il ne s’agisse pas de capitales économiques.

Deux cas à part

La péninsule ibérique présente ensuite deux situations particulières. Le cas de Madrid d’abord, capitale qui a enregistré +9,3 % de hausse entre janvier 2022 et octobre 2023, malgré la remontée des taux. La capitale espagnole reste néanmoins abordable, à 4 037 euros/m2, la rendant, par certains aspects, plus attractive que sa concurrente Barcelone, plus touristique, et donc, plus chère.

Enfin, Lisbonne représente un cas à part. Pour relancer le Portugal après la crise de 2008, le gouvernement avait lancé le système de golden visas, qui visait à attirer les investisseurs étrangers en leur accordant des cadeaux fiscaux et l’accès à l’espace Schengen s’ils achetaient un bien immobilier. En conséquence, entre 2017 et 2023, les prix ont explosé de 80 % dans la capitale, qui arrive troisième du classement (5 366 euros/m2), créant de nombreux problèmes de logement dans la ville.