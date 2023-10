Immobilier : les prix globalement en baisse dans le Sud-Ouest, Pau s'en sort très bien

Selon la FNAIM, cette baisse des prix serait nécessaire pour rééquilibrer le marcher face à la hausse des taux d'intérêts. (Photo d'illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Ces derniers mois, les prix de l'immobilier ont baissé de 2 % au niveau national en France, à l'exception des stations balnéaires, notamment celles de la côte Atlantique. Les professionnels s'attendent à une baisse des ventes de 20 % cette année par rapport à 2022, un record, une évolution observable notamment dans le sud-ouest du pays.

Les prix de l'immobilier sont en légère baisse. Selon le rapport de la Fédération Nationale de l'Immobilier (FNAIM) pour septembre 2023, les prix ont baissé de 2 % en France sur les six derniers mois… à l'exception des biens situés dans des stations balnéaires. Ces derniers enregistrent une augmentation de 0,9 % des prix, rapporte Sud Ouest .

Les maisons surtout en baisse

À Bordeaux, la baisse est de 8,5 % avec un prix au mètre carré à 4 783 euros. Selon le baromètre de la plateforme Bien'ici relayé par Sud Ouest , les ventes y sont en baisse de 7,9 %. Plusieurs autres grandes villes de France sont concernées par la baisse des prix comme Paris (-3 % sur six mois) ou Lyon (-6,5 %).

Une différence majeure s'observe entre les appartements et les maisons. Selon les données de Meilleurs Agents, à Périgueux (Dordogne), le prix des appartements a augmenté de 3,7 % mais celui des maisons a baissé de 4,4 %. Idem à Agen (Lot-et-Garonne), avec une légère hausse pour les appartements et une baisse de 2,6 % du prix des maisons.

Une baisse des prix nécessaire ?

À Mont-de-Marsan (Landes), les prix des maisons restent stables mais ceux des appartements ont augmenté de 5,5 %. Au Pays basque, tous les prix sont restés plutôt stables alors qu'ils ont explosé à Pau : +5,5 % pour les appartements et +7 % pour les maisons. À la Rochelle, les prix sont en légère augmentation, de 0,4 %.

Selon la FNAIM, la baisse des prix est nécessaire face à la forte hausse des taux de crédits immobiliers depuis 2022. Mais elle est pour le moment loin de compenser la hausse des taux, précise la Fédération. La baisse des ventes devrait quant à elle enregistrer un chiffre record de -20 % sur l'année 2023, selon la FNAIM. Il s'agirait de la plus forte baisse enregistrée sur un an depuis plus de 50 ans. Cette baisse des ventes serait plus significative à l'ouest et au nord de l'Hexagone.