Immobilier : les Parisiens en télétravail font bondir les prix en province

Les prix des maisons flambent dans de nombreuses villes du littoral en France (illustration). (Pixabay / AlexanderStein)

Le développement du télétravail permet aux Parisiens de s'installer en province plus facilement. L'impact sur le marché de l'immobilier est important avec des prix qui s'envolent dans certaines villes.

Le développement du télétravail depuis le début de la crise sanitaire a des conséquences fortes sur le marché de l'immobilier en France. De nombreux Parisiens profitent en effet de ce nouveau modèle pour quitter la capitale et s'installer en province. Résultat : les prix explosent dans certaines villes, notamment pour les maisons sur le littoral, d'après les chiffres du site Seloger relayés par BFMTV. La chaîne d'information évoque ainsi « l'émergence d'un nouveau concept de résidence semi-principale et semi-secondaire ».

Près de 50% d'augmentation dans certaines villes

La Baie de Somme est particulièrement touchée par le phénomène. Les prix de l'immobilier ont par exemple augmenté de 47% en 3 ans à Saint-Valery ou encore de 24% au Crotoy. La Bretagne n'est pas en reste. A Vannes ou Saint-Malo, la hausse est supérieur à 30%. Toujours sur la côte ouest mais plus au Sud, le constat est le même. A Biarritz, on s'approche ainsi des 7 000 euros/m² en moyenne, un prix qui dépasse celui de grandes villes comme Lyon, Nice ou Bordeaux...

Cette forte demande fait le jeu des vendeurs. Non seulement les prix s'envolent, mais les délais sont également de plus en plus courts. Au Crotoy, les propriétaires peuvent espérer mettre 150 jours de moins qu'il y a 3 ans pour vendre leur bien. Un gain énorme même si le délai reste conséquent avec une moyenne de 189 jours, soit un peu plus de 6 mois.