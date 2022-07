Immobilier : les chiffres clés du marché locatif en France

La hausse des prix de l'immobilier et le durcissement des conditions d'accès au crédit poussent de nombreux Français à choisir la location. Les chiffres clés sur le marché locatif dans les 50 plus grandes villes de France.

SeLoger a passé au crible les marchés locatifs des 50 plus grandes villes de France. Découvrez les villes où les loyers augmentent le plus, celles dans lesquels les loyers sont les plus bas, etc.

La location meublée

Les loyers pour une location meublée dans la capitale sont loin devant ceux des autres villes Françaises. Ainsi, à Paris, il faut débourser 1.503 euros par mois, hors charges, pour louer un appartement meublé 45 m².

Si l'on excepte Paris, c'est à Lyon que le loyer moyen (hors charges) constaté pour un meublé de 45 m² est le plus élevé avec 931 euros. Viennent ensuite Bordeaux (891 euros), Nice (874 euros) et Cannes (853 euros).

C'est à Calais que les loyers des meublés sont les plus accessibles avec 482 euros par mois pour un 45 m². À logement équivalent, c'est ensuite à Quimper (490 euros) et à Béziers (508 euros) que les loyers mensuels sont les plus bas.

La location nue

Concernant la location nue (c'est-à-dire sans meubles, table, chaises, literie, plaques de cuisson …), la capitale fait encore une fois la course en tête : il faut compter 1.309 euros par mois (hors charges) pour louer un bien nu de 45 m².

D'après l'analyse des annonces de locations en ligne sur SeLoger au 1er juin 2022, et exception faite de la capitale, c'est à Nice qu'il coûte le plus cher de louer un logement vide. Il faut débourser environ 784 euros de loyer (hors charges) par mois. Cannes (765 euros) et Antibes (751 euros) viennent compléter le podium. Avec un loyer moyen affiché à 745 euros mensuels, Lyon arrive en quatrième position.

Pour trouver les loyers les plus abordables, il faudra vous installer à Bézier (451 euros). À l'apogée de la crise sanitaire, faute de touristes, de nombreux propriétaires de locations meublées saisonnières ont proposé leurs biens en location meublée classique. Vous pouvez également opter pour Quimper (454 euros) ou encore Limoges (457 euros).

La location d'une maison

Depuis la crise sanitaire, les maisons (surtout avec jardin) ont la cote. Pour louer une maison, c'est au Mans (8,8 euros/m²), Limoges (8,9 euros/m²), Brest et Perpignan (9,5 euros /m²) que vous trouverez les loyers les plus abordables. En revanche, après Paris (26,4 euros/m²), Antibes (20,4 euros du m²), Cannes (20,3 euros/m²) et Nice (17,4 euros/m²) sont les villes les plus chères de France pour la location d'une maison.

Les plus fortes hausses de loyer

Tous types de locations confondues, c'est à Saint-Étienne que les loyers ont le plus flambé : ils ont augmenté de + 2,9 % sur seulement un trimestre, devançant Limoges (+ 1,8 %), Angers et Avignon (+ 1,7 %).

Sur un an, Angers est la ville qui a connu la plus forte hausse : les loyers y enregistrent une progression de 8 %, c'est quasiment deux fois plus que dans les autres villes du top 3, à savoir Saint-Nazaire (+ 4,9 % sur 1 an), Quimper et Pau (+ 4,3 %).

Toutefois, l'envolée des loyers dans ces villes pourrait être freinée par le « bouclier loyers », dispositif dont la mise en place a été récemment annoncée par Bruno Lemaire, le ministre de l'Économie, des Finances, pour protéger le budget des Français de la poussée de l'inflation. Cette mesure consiste à bloquer la hausse des loyers à 3,5 % maximum pendant une année.

Selon SeLoger, d'autres villes ont également dépassé ces 3,5 % de hausse sur un an : il s'agit de Saint-Étienne (+ 4 %), Le Havre (+ 3,9 %) et Poitiers (+ 3,7 %).

À l'inverse, c'est au Mans que les loyers reculent le plus fortement : en trois mois, ils ont perdu 2,3 %. À Besançon, Brest, Reims, Quimper, Cannes et La Rochelle, la baisse trimestrielle oscille entre - 1,3 et - 1,5 %.

À Paris, la hausse des loyers ralentit : ils n'augmentent que de 0,3 % sur 3 mois et de 0,7 % sur 1 an.

Les loyers* et leur évolution sur 1 an dans les 50 plus grandes villes de France

Ville Loyer Evolution Paris 1 309 € 0.7% Nice 784 € 1.7% Cannes 766 € 0.2% Antibes 751 € 0.9% Lyon 745 € -0.8% Aix-en-Provence 743 € 2.6% Bordeaux 725 € 1.9% Villeurbanne 683 € 0.5% Lille 680 € 1.0% Marseille 667 € 3.3% Mérignac 659 € 1.1% Montpellier 655 € 2.1% Rennes 642 € 2.7% Nantes 621 € 2.5% Toulouse 617 € 0.9% Strasboug 613 € 2.2% La Rochelle 599 € 3.3% Toulon 590 € 2.1% Grenoble 587 € 2.0% Rouen 577 € 1.9% Amiens 574 € 2.7% Tourcoing 563 € 0.5% Roubaix 562 € 0.7% Nancy 577 0.9% Tours 554 € 2.2% Caen 550 € 2.4% Mulhouse 542 € 1.3% Avignon 539 € 2.7% Metz 536 € 2.3% Dijon 533 € 1.9% Reims 530 € 0.1% Orléans 526 € 2.1% Colmar 526 € 0.7% Angers 520 € 8.0% Nîmes 515 € 2.4% Besançon 514 € 1.4% Le Havre 514 € 3.9% Clermont Ferrand 512 € 1.4% Saint Nazaire 492 € 4.9% Dunkerque 489 € NC Perpignan 487 € 1.1% Poitiers 486 € 3.7% Pau 486 € 4.3% Bourges 483 € 2.6% Brest 475 € 1.8% Le Mans 464 € 2.6% Saint Etienne 460 € 4.0% Calais 459 € NC Limoges 457 € 2.8% Quimper 455 € 4.3% Béziers 451 € 3.2 %

(*) loyer moyen hors charges pour un appartement de 45m² loué vide. Notre méthodologie : loyers et évolution des loyers dans les 50 plus grandes villes de France et leur périphérie, au 1er juin 2022. Loyers renseignés sur les annonces en ligne du site SeLoger.