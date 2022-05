Immobilier : les biens anciens grimpent de 7,3% sur un an au premier trimestre, selon l'Insee

La hausse est toujours portée par les achats de maisons, dont les prix augmentent plus vite que ceux des appartements.

Paris le 5 mai 2022. ( AFP / EMMANUEL DUNAND )

Les prix de l'immobilier ancien ont poursuivi leur hausse au premier trimestre, en grimpant de 7,3% sur un an, selon l'indice Notaires-Insee, qui fait référence, publié mardi 31 mai. La hausse est toujours portée par les maisons , dont les prix augmentent plus vite que les appartements, et par la province, bien plus dynamique que l'Île-de-France.

Le nombre de transactions, qui avait explosé depuis la sortie des confinements mi-2020, s'est stabilisé. Les notaires estiment qu'il y a eu 1.175.000 ventes conclues d'avril 2021 à mars 2022, soit presque autant qu'un trimestre auparavant . Les données des notaires, établies sur les ventes définitives, ne reflètent les tendances du marché qu'avec retard. Les conséquences de la guerre en Ukraine, qui a éclaté fin février, ou de la poussée inflationniste, ne se font donc pas encore ressentir dans les chiffres.

L’Ile-de-France reste moins attractive

Les maisons, plus demandées depuis la sortie des confinements, continuent de voir leurs prix augmenter : 9,2% sur un an, contre 4,7% pour les appartements . L’Ile-de-France reste toujours moins attractive que la province. Dans la région de la capitale, les prix ont augmenté de 2,5%, alors que dans le reste du pays, ils ont flambé de 9,3%.

À Paris, le prix du mètre carré s'érode légèrement, à 10.520 euros, mais le volume de ventes a retrouvé un niveau proche d'avant la pandémie . Selon les notaires, les prix devraient rester stables d'ici à juillet.