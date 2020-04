Immobilier: les acheteurs tablent largement sur une baisse des prix

Les acquéreurs immobiliers restent déterminés à réaliser leur projet malgré la crise selon un sondage. Il est vrai qu'ils sont 55% à tabler sur une baisse des prix.

Les acheteurs immobiliers retrouveront-ils la main dans le monde d'après, lorsque la crise du Covid-19 sera maîtrisée? C'est bien possible si l'on en croit le revirement de perception mesuré par un récent sondage SeLoger. Alors qu'ils n'étaient que 9% à envisager une baisse des prix immobiliers dans un proche futur en février, ce chiffre a bondi à 55% de ces futurs acquéreurs qui escomptent une baisse plutôt progressive. Parmi eux, ils seraient 56% à situer cette correction des tarifs dans une fourchette inférieure à 10%. Les futurs acheteurs avec un projet à finaliser semblent donc plus optimistes que les Français dans leur ensemble qui pensaient encore à 60% que ces prix se stabiliseraient voire augmenteraient.

Cette perspective de diminution laisse entrevoir pour 54% des futurs acquéreurs de nouvelles opportunités pour un achat immobilier d'autant que les trois quarts des sondés estiment qu'il y aura autant voire plus de biens disponibles sur le marché après le confinement. Il reste par ailleurs un tiers de futurs acheteurs à pencher plutôt pour une stabilité des prix. Dans ce tableau potentiellement favorable aux acheteurs, deux zones d'ombre subsistent: le risque d'une remontée des taux qui semble bien réel mais qui pourrait se faire très progressivement et surtout des conditions d'octroi de prêt qui devraient se durcir.

Seuls 13% reportent leur projet à l'année prochaine

En cette période anxiogène, l'étude se veut rassurante sur le fait que les candidats à l'achat immobilier restent dans les starting-blocks et comptent finaliser leur projet le plus rapidement possible dès que le déconfinement le leur permettra. Ils sont ainsi 52% à estimer qu'ils reprendront leur projet immobilier dès le déconfinement, 7% à se projeter en juin et 11% à estimer que cela sera sur les rails avant la fin de l'été. Seuls 17% remettent leur projet à la rentrée et 13% le reportent à l'année prochaine.