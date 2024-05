Comment entretenir votre maison au printemps ?

Comment profiter du printemps pour entretenir votre maison ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Le retour des beaux jours est une période propice pour prendre le temps d'inspecter votre maison dans le détail afin de relever les éventuels dégâts liés à l'hiver et aux intempéries et engager les éventuels travaux nécessaires.

Triez et rangez vos affaires d'hiver

Première étape pour clôturer la période hivernale, faire le tri dans vos placards.

Profitez-en pour identifier et vous séparer des vêtements devenus trop petits, que vous ne mettez plus ou qui sont trop usés pour être réparés.

Faites un coup de propre en profondeur en nettoyant votre dressing, vos placards, tiroirs et étagères qui accumulent la poussière au fil des mois sans que l'on s'en rende compte.

Apprès les avoir nettoyé, stockez les gros pulls, doudounes et écharpes à l'abri de la poussière – par exemple dans des housses hermétiques ou dans caisses – pour les ressortir facilement dans quelques mois.

Bon à savoir : certaines housses sont munies d'une valve spéciale qui vous permet d'en chasser l'air avec votre aspirateur et de gagner beaucoup de place, surtout avec des pièces volumineuses comme les doudounes.

Entretenez vos huisseries extérieures

Pluies, vent, gel, vos extérieurs peints ont été soumis à rude épreuve ces derniers mois.

Le printemps est idéal pour poncer, traiter et repeindre vos huisseries extérieures – volets, portail, barrière, etc. – surtout si elles sont en bois et graisser les gonds.

Vous redonnerez ainsi un aspect pimpant à votre maison et pouvez en profiter pour changer de couleurs pour donner à votre quotidien un petit air de nouveauté.

Nettoyez votre terrasse et préparez votre jardin

Avant d'installer votre mobilier d'extérieur pour profiter des douces soirées d'été, procédez à un nettoyage en profondeur de votre balcon ou de votre terrasse.

En fonction de vos revêtements, vous pouvez vous aider d'un balai brosse ou même d'un nettoyeur haute pression pour désincruster les saletés et les traces de pollution.

Si votre terrasse est en bois, c'est aussi le bon moment pour appliquer une couche de saturateur qui nourrira et protègera le bois pour les mois à venir.

Qu'il ait été stocké dehors ou à l'abri pendant l'hiver, vous pourrez aussi nettoyer votre mobilier de jardin avant de l'installer et de retrouver un espace extérieur accueillant et convivial.

Côté jardin, il est également temps de tondre la pelouse et de retourner la terre de vos plates-bandes avant de planter vos premières graines de fleurs ou de plantes.

Bon à savoir : attention, il est recommandé de ne pas couper les haies ou élaguer les arbres entre mi-mars et fin juillet pour ne pas déloger les oiseaux qui ont pu y faire leur nid pendant cette période cruciale pour la biodiversité.

Vérifiez vos gouttières et votre toiture

Pendant l'automne et l'hiver, feuilles et autres débris ont pu s'accumuler dans vos gouttières, gênant l'évacuation de l'eau lorsqu'il pleut.

Pour éviter de prendre des risques, vous pouvez faire appel à un professionnel qui aura le matériel nécessaire pour monter vérifier en toute sécurité l'état de vos gouttières et les nettoyer de tout ce qui peut les encombrer.

Vous pouvez aussi en profiter pour faire vérifier l'état de votre toiture – présence de mousse, tuile qui aurait pu se desceller et bouger, etc. – afin d'éviter toute mauvaise surprise et si nécessaire de programmer les traitements ou travaux nécessaires.

Vérifiez vos systèmes de ventilation

Qui dit beaux jours dit aussi hausse des températures. Vous allez donc certainement d'ici peu utiliser à nouveau vos équipements type ventilateur, climatiseur ou pompe à chaleur réversible pour rafraîchir votre maison.

Anticipez et procédez à un bon dépoussiérage des appareils ainsi qu'à la vérification de leur bon état de marche.

Faites un bilan thermique

Si pendant l'hiver vous avez constaté que votre chaudière montrait des signes de fatigue ou que vos factures d'énergie étaient plus élevées que d'habitude (ou si vous souhaitez simplement améliorer votre confort), le printemps peut être l'occasion de faire appel à un professionnel pour réaliser un bilan thermique.

Celui-ci vous permettra d'identifier les zones de déperdition de chaleur et d'envisager les travaux et/ou équipements qui vous permettraient d'améliorer votre isolation.

De plus, améliorer son isolation ne permet pas seulement de garder la chaleur en hiver mais aussi d'éviter l'effet «cocotte-minute» en cas de fortes chaleurs. Des travaux de ce type vous feront donc gagner en confort tout au long de l'année.

Bon à savoir : des aides comme MaPrimeRénov' peuvent vous aider à alléger la facture si vous engagez des travaux de rénovation énergétique.

