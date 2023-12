Immobilier : le top 3 des communes idéales pour un investissement locatif dans un 20 m2

Pour établir son classement, le courtier Meilleurs Agents a analysé les prix immobiliers des 200 plus grandes villes françaises. Illustration. (Sephelonor / Pixabay)

La situation de crise sur le marché immobilier est-elle en train de devenir favorable pour les acquéreurs ? Depuis le second semestre de 2023, les prix ont baissé de -1,4 % en moyenne, avec des baisses plus importantes dans certaines régions. De même, les taux de crédits sont de nouveaux stables, voire en baisse, bien que toujours élevés (4,2 % sur 20 ans). Ainsi, le site Meilleurs Agents a mis en avant trois villes dans lesquelles les investissements locatifs seraient particulièrement intéressants aujourd’hui, rapporte Challenges , lundi 18 décembre 2023.

Limoges en tête

Pour distinguer ces trois villes, le courtier a analysé les prix immobiliers des 200 plus grandes villes françaises. La plateforme a également recherché les communes où le risque d’investir était réduit et où les revenus locatifs moyens financent l’ensemble des frais. Ainsi, il apparaît que dans trois villes, il est possible d’investir de façon rentable dans un 20 m² avec moins de 30 000 euros d’apport.

C’est d’abord le cas à Limoges (Haute-Vienne). L’apport nécessaire pour y obtenir un 20 m² autofinancé est de 19 600 euros. La ville arrive en tête du classement grâce à ses prix de l’immobilier relativement faibles (1 967 euros/m² pour un T1 en moyenne), ainsi que ses montants des loyers pour un 20 m² (322 euros, charges comprises).

De fortes demandes

Vient ensuite Roubaix (Nord). S’il faut 22 208 euros d’apport pour acheter un studio, avec un prix moyen de 2 389 euros/m² pour un T1, les investisseurs peuvent compter sur une forte demande en 20 m², puisque 20 % des ménages locataires habitent dans un studio. Enfin, la troisième ville est Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). L’achat d’un 20 m², qui nécessite un apport de 28 187 euros, s’avère facilement rentable grâce à la population estudiantine.

À noter que d’autres villes peuvent également être l’occasion d’investir dans un 20 m², comme Pau, Colmar, Brest ou encore Besançon. Mais dans ces quatre villes, il faudra un apport légèrement supérieur à 30 000 euros pour obtenir un T1. Dans tous les cas, il faut ensuite obtenir un prêt, ce qui reste toujours compliqué à l’heure actuelle.