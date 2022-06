Immobilier : le top 10 des villes où vous aurez le plus de mal à trouver une location étudiante

A Angers et à Lyon, les locations étudiantes sont très recherchées et ne suffisent pas pour répondre à la demande. Photo d'illustration. (StockSnap / Pixabay)

La plateforme LocService a établi un classement des dix villes françaises où le marché immobilier étudiant est tendu. Dans certaines villes, il y a entre trois et quatre demandes pour une seule offre.

Juin est un mois propice à la recherche de logements pour les étudiants en vue de la prochaine rentrée. Mais la tâche peut être rude selon les villes. C'est la conclusion d'une étude menée par LocService et repéré par Capital. En analysant plus de 40 000 demandes sur les douze derniers mois, la plateforme a établi un classement des 10 villes françaises où la tension immobilière est la plus forte pour le logement étudiant.

Angers en tête du classement

Premier enseignement de l'étude, Paris ne figure pas dans le classement. « Bien que la région parisienne reste la première région étudiante de France, avec 20 % des étudiants qui ciblent ce secteur, ce chiffre est en forte baisse par rapport au niveau d’avant crise. » La tension immobilière en région parisienne est plus faible qu'en province.

La ville où la tension immobilière pour le logement étudiant est la plus forte est Angers. Il y a en moyenne 4,49 demandes pour une offre. La préfecture du Maine-et-Loire arrive devant Lyon (4,04 demandes pour une offre) et La Rochelle (3,88 demandes pour une offre). Rennes (3,3 demandes pour une offre) et Bordeaux (2,66 demandes) complètent le Top 5.

Un budget de 613 € en moyenne

Les villes de la façade ouest du pays sont décidément en vue dans ce classement puisque à Nantes, il y a 1,96 demandes pour une offre et à Brest, 1,79 demande. Le marché est aussi tendu à Lille (1,71 demande), Metz (1,45 demande) et enfin Villeurbanne (1,41 demande). A noter que cette dernière ville étant collée à Lyon. On imagine donc la difficulté que peuvent avoir les étudiants de la métropole lyonnaise à se loger.

Autre enseignement de cette étude, le loyer moyen d’un logement étudiant atteint 613 € en France. Il est de 786 € en Ile-de-France et de 567 € dans le reste du pays. Si Paris propose les loyers les plus chers (858 € en moyenne), c'est au Mans qu'on trouve les loyers les plus abordables (359 €). Brest, Poitiers, Besançon, Saint-Etienne, Limoges et Pau restent des villes abordables, avec des loyers inférieurs en moyenne à 400 €.