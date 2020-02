Immobilier: le resserrement du crédit va-t-il écœurer les emprunteurs? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Les courtiers s'attendent à une baisse de 20% de la production de crédit immobilier si les restrictions exigées par les autorités restent en vigueur dans les prochains mois.

Le marché immobilier est porté par les taux bas. C'est ce que les experts répètent à l'envi depuis plusieurs années. Une réalité qui a permis à plusieurs centaines de milliers de ménages - notamment des jeunes primo-accédants - de devenir propriétaire de leur logement.

Mais cette «financiarisation» du marché immobilier ne risque-t-elle pas d'instiller le doute dans la tête des futurs acquéreurs, surtout après que les autorités financières ont décidé de durcir les règles d'octroi de crédit? «Dans un premier temps, ces restrictions font des déçus parmi les emprunteurs mais ils souhaitent toujours investir dans la pierre, explique Philippe Taboret, directeur général adjoint du courtier en crédit immobilier Cafpi. Si cette situation perdure, cette déception pourrait se transformer en écœurement».

Se sentant injustement exclus d'un marché auquel ils estiment avoir les moyens d'accéder, ces ménages pourraient renoncer à leur projet immobilier. Pourquoi cette «exclusion»? Parce que leur taux d'endettement est supérieur aux 33% autorisés. C'est le constat fait par le courtier en crédit immobilier Meilleurtaux qui a recensé, depuis le début de l'année, plusieurs dizaines de dossiers refusés. «En 2019, près d'un quart des dossiers acceptés sur 25 ans affichait un taux d'endettement supérieur à 33%», souligne Maël Bernier, de Meilleurtaux.com.

Ce qui fait craindre au courtier une baisse d'autant de la production de crédit, si les restrictions se prolongent dans les prochains mois. Et qui dit moins de crédit immobilier, dit moins de ventes de logements. Mais, et c'est sans doute la volonté du gouvernement, ces mesures auront le mérite de faire baisser la demande et donc les prix immobiliers. Car si l'on en croit les notaires, ils devraient continuer de grimper et notamment à Paris où les tarifs sont attendus d'ici avril autour de 10.600 euros le m², soit une hausse annuelle de plus de 8%. «Le contexte financier reste globalement favorable et les perspectives bien orientées mais des ménages pourraient voir leur solvabilité s'éroder notamment à Paris», reconnaît Me Thierry Delesalle, notaire parisien.

Surveillance stricte de la Banque de France

Les autorités financières anticipant un risque de hausse du surendettement, demandent aux banques d'être plus strictes notamment avec les populations les plus fragiles. «Les banques appliquent à la lettre les recommandations du Haut conseil de stabilité financière (HCSF) même lorsque le reste-à-vivre est confortable», dénonce Ludovic Huzieux, cofondateur d'Artémis Courtage. «C'est incroyable de reprocher aux banques de respecter les règles qui nous sont imposées, rétorque un banquier contacté par Le Figaro, qui reconnaît avoir été «surpris» par les mesures de restriction. Nous avons droit à une surveillance très stricte de la Banque de France qui contrôle chaque dossier».

D'ici la fin du premier semestre, l'institution financière, via le HCSF, publiera un bilan des recommandations ainsi que les répercussions sur l'accès à la propriété. «Si les autorités constatent un impact négatif, des assouplissements ne sont pas à exclure», glisse-t-il.