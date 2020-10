Immobilier : le prix des logements neufs en hausse dans les grandes villes françaises

Lyon est la ville qui enregistre la plus grosse hausse des prix sur les logements neufs sur les six derniers mois. (Illustration) (Ben Kerckx / Pixabay)

Il y a moins de biens neufs à commercialiser en France. L'offre se raréfie dans les plus grandes villes et les prix ont augmenté durant les six derniers mois sauf à Nantes et Bordeaux où ils stagnent et à Paris où ils ont baissé. Le phénomène avait commencé avant le confinement mais ce dernier pourrait l'amplifier.

Faute d'offre suffisante, le prix des logements neufs est en hausse dans la majorité des grandes villes françaises, selon le baromètre établi par Trouver-un-logement-neuf.com et le courtier Empruntis, rapporte BFM Immo. Les prix flambent dans certaines villes.

À Lyon, un bien de trois pièces coûte 40 200 € de plus qu'il y a six mois. Cette hausse des prix a aussi un impact sur les mensualités pour un achat à crédit sur vingt ans ; elles ont augmenté de 12,6 % sur cette même période.

Un effet confinement

« Comme on pouvait s'y attendre, faute de renouvellement de l'offre bien avant le confinement, les prix ont grimpé ces derniers mois et le retard pris pendant le confinement ne va faire qu'accentuer la problématique ces prochains mois », a analysé Céline Coletto, porte-parole de Trouver-un-logement-neuf.com.

D'autres villes connaissent le même phénomène. À Lille, il faut débourser 25 000 € de plus qu'il y a six mois pour acheter un trois-pièces. À Montpellier, la hausse atteint 8 600 €, à Toulouse elle est de 7 100 € et de 6 300 € à Marseille. À Nantes et Bordeaux, les prix restent stables sur ces six mois.

30 000 € de moins à Paris

Dans la capitale, l'offre en berne n'a pas d'incidence inflationniste sur les prix car la demande a baissé. Il faut débourser 30 000 € de moins qu'il y a six mois pour obtenir un appartement de trois pièces. BFM Immo note tout de même que ces chiffres sont à relativiser dans la mesure où le marché des logements neufs est une niche à Paris et que peu de biens sont mis en vente sur le marché.

Les prix restent par ailleurs très élevés dans la capitale par rapport au reste du pays. Un appartement T3 neuf coûte 837 400 € en moyenne à Paris quand il ne faut débourser que 252 900 € à Toulouse, 263 400 € à Marseille ou 264 100 € à Strasbourg.