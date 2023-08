Immobilier : le désir de déménager loin est en perte de vitesse en France

Si la pandémie a pu donner à de nombreuses familles l’envie de déménager, ses effets pourraient ne pas avoir été aussi décisifs qu’on pourrait l’imaginer. (illustration) (congerdesign / Pixabay)

Les Français sont plus nombreux à vouloir déménager en dehors de leur région qu'en 2019, avant les bouleversements dus à la crise sanitaire liée au coronavirus. 12% des foyers veulent ainsi changer de logement, contre environ un quart à la sortie des périodes de confinement. Avec le temps, les régions considérées comme les plus attractives ont elles aussi changé.

Une étude menée par le spécialiste du crédit et de l’assurance Empruntis a montré que 12% des foyers français avaient eu l’intention déménager et de changer de département entre mars 2021 et juin 2023. Les chiffres relayés par Figaro Immobilier vendredi 25 août 2023 sont en baisse par rapport à ceux enregistrés en 2021, après le confinement. Les personnes interrogées pour le baromètre de l’Officiel du déménagement étaient alors près de 25% à vouloir trouver un nouveau logement.

Un impact à nuancer

Reste que le pourcentage observé par les auteurs de l’étude plus récente demeure supérieur à celui constaté en 2019, avant le début de la crise sanitaire liée au Covid-19. Si la pandémie a pu donner à de nombreuses familles l’envie de changer d’environnement, ses effets sur les déménagements pourraient malgré tout ne pas avoir été aussi décisifs qu’on pourrait l’imaginer.

« Ce n’est pas la grande révolution. La crise sanitaire n’a pas transformé le monde , a ainsi estimé la directrice des études chez Empruntis Cécile Roquelaure. Pour autant, on observe un mouvement de fond, une recherche d’une certaine qualité de vie en bord de mer ou à la montagne, que la crise a seulement confortée » . Quant aux régions où les Français qui veulent déménager aimeraient habiter, elles ont aussi quelque peu évolué avec le temps.

Le statut particulier de l’Ile-de-France

La Bretagne est ainsi sortie du trio de tête du classement des territoires les plus attractifs, désormais constitué de l’Île-de-France, de l’Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur. La région parisienne occupe pourtant aussi la deuxième place de celles que les foyers cherchent le plus à quitter, derrière le Centre-Val de Loire. Celles et ceux qui envisagent de déménager encore plus loin privilégient par ailleurs l’Espagne parmi les pays européens.