Immobilier : le crowdfunding prend de l'ampleur dans le secteur

Ce nouveau mode de financement en ligne présente de nombreux avantages par rapport aux produits d'épargne classiques. (illustration) (Pixabay / Nattanan23)

Plus simple à souscrire, souvent moins risqué et avec un taux de rendement plus séduisant que les produits d'épargne traditionnels, le financement participatif immobilier suscite un engouement grandissant chez les investisseurs particuliers. Ce type de crowdfunding est aussi particulièrement attractif pour les professionnels de la construction, qui y trouvent une solide garantie économique.

Le financement participatif immobilier a de nombreux avantages pour les investisseurs désireux d'obtenir des rendements financiers attractifs. Il a aussi pour atout de ne pas faire courir de risque extrême aux épargnants. Les contributions financières des particuliers à des projets de construction ont le vent en poupe. Leur valeur totale a atteint 408,1 millions d'euros au premier semestre 2021.

Une solution séduisante pour tous

Cela représente une hausse de 122 % par rapport à la même période l'an dernier, selon le baromètre Fundimmo-HelloCrowdfunding, relayé par Le Parisien. Les donateurs comme les professionnels de l'immobilier gagnent à choisir le crowdfunding pour faire fructifier leur capital ou mener à bien leur projet de construction. Les investisseurs ont par exemple bénéficié d'un rendement de 9,2 % au cours de la première moitié de 2020.

À titre de comparaison, le taux d'intérêt proposé par le Livret A s'élève à 0,5 %. « C'est un levier pour lancer le chantier », explique le président du directoire de Fundimmo, Jérémie Benmoussa. Le financement participatif offre en effet aux professionnels de l'immobilier les fonds servant de garantie et ouvrant droit à des prêts bancaires capitaux pour les projets.

Des financeurs moins gourmands que des associés

L'attrait est d'autant plus grand que même en redistribuant des intérêts élevés, l'opération reste moins coûteuse que de s'associer à un tiers. Un tel partenaire peut en effet réclamer un retour sur investissement de 50 %. Concrètement, les contributeurs effectuent l'ensemble de leurs démarches en ligne. Le montant minimum des contributions varie en fonction des plateformes.

Le plancher est cependant souvent fixé à 1 000 €. La possibilité de perdre l'ensemble de son capital existe, tout comme celle de voir les chantiers prendre du retard et décaler d'autant le versement des dividendes. « Les investisseurs ne sont pas lésés car on a le même taux de rémunération, voire un taux bonifié parfois, durant la période de prorogation », précise cependant Jérémie Benmoussa.