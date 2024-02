Immobilier : l'apport demandé pour obtenir un crédit a franchement baissé en février

Les banques demandent moins d'apport personnel aux futurs emprunteurs. (illustration) (Pixabay / rawpixel)

Bonne nouvelle pour les candidats à l'achat immobilier. Quand il s'agit d'obtenir un prêt pour concrétiser son projet, les banques demandent désormais un apport moins conséquent, rapporte BFM Business . Pour le mois de février, l'apport moyen demandé atteint 54 798 euros en moyenne contre 64 942 euros en décembre, selon le courtier Finance Conseil. C'est plus de 10 000 euros de moins et une baisse de 18,5 %.

Ouvrir plus de crédits et soulager les emprunteurs

Cette baisse de l'apport s'explique par un assouplissement des règles des banques qui souhaitent produire davantage de crédits. D'un autre côté, demander moins d'efforts aux emprunteurs, c'est leur permettre de conserver une épargne et de moins les fragiliser en cas d'imprévus.

Mais il existe des disparités selon les zones géographiques. Ainsi, la baisse est plus significative dans le sud de la Nouvelle Aquitaine. L'apport passe de 73 927 euros à 40 587 euros, ce qui représente une baisse de 45 % en deux mois selon BFM Business . D'autres régions bénéficient d'une franche diminution de l'apport comme l'Occitanie avec un recul d'environ 30 %. C'est le cas aussi en Loire-Atlantique, en Vendée et en Bretagne.

150 778 euros d'apport en Ile-de-France

En Ile-de-France, même si le niveau de l'apport reste conséquent par rapport aux autres régions, il est aussi en très nette baisse. 150 778 euros par crédit sont demandés en février contre 230 325 euros en décembre 2023. C'est plus de 34 % de baisse. A l'inverse de la région francilienne, c'est dans les régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté que la demande d'apport est la plus faible. Elle est de 13 745 euros en moyenne par crédit contre 30 472 euros en décembre dernier.

Cette baisse pourrait se prolonger. Le courtier Finance Conseil table sur un montant de l'apport équivalent à 25 % du crédit fin 2024 contre 33 % actuellement. Mais on sera encore loin d'une situation classique estimée entre 10 et 15 % d'apport.