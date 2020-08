Immobilier : et si vous achetiez un bien occupé par un locataire ?

Une décote de 10 à 30% peut s'appliquer pour un logement occupé, mais attention aux locataires protégés. (© Fotolia)

À condition de ne pas être pressé de récupérer le logement, l'acquisition d'un bien immobilier déjà loué peut être particulièrement intéressant. Ce type de transaction bénéficie en effet souvent d'une décote d'au moins 10%. Mais des précautions sont à prendre.

Vous disposez d'une habitation et vous souhaitez acquérir un bien d'une surface plus importante, sans être pressé de déménager ? Vous avez l'intention d'investir pour loger à terme votre enfant, appelé à faire des études supérieures ?

Ou vous souhaitez acheter un appartement en vue de votre retour d'expatriation prévu dans quelques années ? Alors, l'achat d'un logement occupé représente une solution intéressante.

Une décote qui peut varier

L'occupation d'un bien (par un locataire) justifie en effet une décote par rapport à la valeur de marché. Et celle-ci est d'autant plus importante que la durée du bail restant à courir est longue et que les loyers sont faibles ou encadrés. Sans parler des locataires protégés comme les personnes âgées. En fonction de ces différents critères, la décote peut ainsi varier entre 10% (comme on l'observe pour les petites surfaces) et 30% (pour les appartements familiaux).

À Vanves, rue Jean- Bleuzen, à 400 mètres du XVe arrondissement de Paris, un studio meublé de 28,42 m2 en bon état dans une résidence de 2011, avec un parking au premier sous-sol, est ainsi vendu 164.650 euros, soit 5.793 euros/m2, parking inclus. L'appartement est loué 7.039 euros net par an, soit 587 euros par mois, faisant ressortir un rendement annuel de 4,3%, hors fiscalité.

Atout supplémentaire : si vous avez recours au crédit, les banques