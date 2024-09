Immobilier : est-il intéressant d'acheter sa résidence principale après 50 ans ?

Les banques peuvent s'avérer plus frileuses quand il s'agit de prêter à des seniors pour la première fois. (Illustration) (nattanan23 / Pixabay)

« Le meilleur moment pour commencer à investir était hier, le deuxième meilleur moment est aujourd'hui » , a dit l'homme d'affaires américain Charles Schwab. Mais cela s'applique-t-il aux personnes de plus de 50 ans ? Est-ce vraiment intéressant d'acheter sa résidence principale à l'âge où les enfants quittent le foyer et où la retraite se profile à l'horizon ? Plusieurs points doivent être considérés pour répondre au mieux à ces questions, rapportent nos confrères de SeLoger .

De nombreux avantages

Acheter peut sembler une bonne idée en apparence. Cela permet en effet de sortir du statut de locataire, ce qui peut s’avérer être un choix judicieux à l’aube de la retraite, période qui se traduit bien souvent par une baisse des revenus. Or il convient ici de rappeler que cet investissement ne devient généralement rentable qu’après plusieurs années d’occupation . Une durée qui peut toutefois varier selon la ville où se trouve le bien .

Investir dans la pierre implique pour les propriétaires de réaliser une épargne « forcée » pendant une période déterminée, ce qui s'avérera intéressant à l'avenir. Être propriétaire assure également de pouvoir garder son bien, le transmettre à ses descendants et donne bien plus de latitudes pour transformer son logement à sa guise, ce qui peut s’avérer utile si des aménagements d’accessibilité deviennent nécessaires avec l’âge. En outre, l'achat d'un bien immobilier permet logiquement d’envisager une plus-value en cas de revente.

Des contraintes à considérer

Mais acheter après 50 ans n’offre pas que des avantages. D’un point de vue financier, il ne faut pas oublier qu’un propriétaire s'expose à de nombreux frais. Entre taxe foncière, coût du crédit immobilier et éventuelles charges de copropriété, cela représente des milliers d’euros par an. Certaines dépenses imprévues peuvent aussi survenir, notamment en ce qui concerne les travaux d’entretien.

Enfin, il faut noter que les banques se montrent souvent plus exigeantes avec les clients de plus de 50 ans, ce qui se traduit par des coûts d’assurance plus élevés et des durées de remboursement moins longues. Il est donc primordial de peser le pour et le contre et de prendre en compte ses envies pour les prochaines années avant de franchir le pas. Les personnes qui envisagent par exemple de beaucoup voyager une fois à la retraite n’ont peut-être pas intérêt à acheter, à moins bien sûr de louer le bien en leur absence.