Combien d'années faut-il pour que l’achat d'une résidence principale soit plus rentable que la location ?

Cette année, l'achat devient plus rentable que location au bout de 14 ans et 8 mois en moyenne. (Illustration) (Schluesseldienst / Pixabay)

Alors que les taux d'emprunt culminaient parfois à 4,5 % sur 20 ans en novembre 2023, ils se rapprochent en moyenne de 3,5 % en septembre 2024. Une diminution particulièrement alléchante pour les Français qui hésitaient jusqu'alors à quitter leur location pour franchir le pas de l'achat immobilier. Comme le rapporte une récente étude du courtier Meilleurtaux révélée par Le Parisien , toutes les villes ne sont pas sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit de calculer en combien d'années leur bien sera rentabilisé.

32 villes passées au crible

Selon nos confrères, il faut compter cette année environ 14 ans et 8 mois (contre 15 ans et 6 mois en 2023) en moyenne pour que l'achat devienne réellement plus intéressant que la location dans les 32 grandes villes étudiées. Parmi ces dernières, 17 ont vu cette durée se réduire par rapport à l'année précédente.

Au Mans (Sarthe) par exemple, l'achat est désormais plus rentable que la location au bout de 4 ans, contre 19 ans en 2023. De la même manière, au Havre (Seine-Maritime), la durée est passée de 16 à 7 ans, et à Limoges (Haute-Vienne), de 8 à 4 ans. À Mulhouse (Haut-Rhin), le prix au mètre carré a chuté de 28 % en un an, ce qui rend l’achat plus avantageux en seulement 15 mois.

Des loyers revalorisés chaque année

Dans la plupart de ces villes, la baisse de régime du marché de l'immobilier depuis deux ans a entraîné une hausse du nombre de candidats à la location, ce qui a fait grimper le prix des loyers. Or ces derniers « sont revalorisés chaque année alors que quand vous contractez un prêt à l’habitat, vous fixez une mensualité » , analyse Olivier Lendrevie, professeur à HEC et spécialiste du crédit immobilier.

En ce qui concerne les 15 autres grandes villes étudiées (parmi lesquelles Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Montpellier), les responsables de l'étude n'ont pas noté d'amélioration significative pour les acheteurs. « Les prix à l’achat s’y maintiennent et on peut avoir plus grand pour moins cher en location » , explique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurstaux.

Un investissement à long terme

Certaines de ces villes sont moins attractives pour les propriétaires en raison de l'encadrement des loyers, qui les amènent à reconsidérer leur investissement sur le long terme. D'autres menaces planent sur ceux qui décident d'acheter un bien pour le louer, comme l'interdiction progressive des passoires thermiques, ou encore l'augmentation de la taxe foncière. Selon l'Unpi, cette dernière a pris 26,3 % en dix ans.

Selon les experts interrogés par Le Parisien , l'achat immobilier reste toutefois une option judicieuse la plupart du temps. « Quand vous achetez un logement, vous empruntez la plupart du temps et c’est une forme d’épargne forcée , estime Olivier Lendrevie. Rien ne dit que si vous choisissez l’option location, vous mettrez la différence de côté. Et au bout de 20 ans ou 25 ans, l’écart en termes de patrimoine peut être énorme. »