Immobilier : en Ile-de-France, tendance inverse sur le prix des maisons et des appartements

Le prix des maisons en Ile-de-France a tendance à augmenter, faute de biens disponibles (illustration). (Pixabay / Dan Novac)

Les notaires du Grand Paris prévoient pour l'année à venir une légère baisse des prix des appartements en petite et grande couronne. Dans le même temps, le prix des maisons devrait augmenter, faute de biens disponibles.

La chambre des notaires du Grand Paris a livré ses chiffres clés de l'immobilier pour le troisième trimestre 2020 en Ile-de-France, ce jeudi 26 novembre. Elle a aussi fait part de ses projections pour l'année à venir. Conclusion, le prix des appartements va baisser tandis que celui des maisons va augmenter, faute d'offres suffisantes, rapporte Le Parisien.

Les notaires avaient prédit un prix du mètre carré à 11 000 euros en cette fin d'année. Mais le volume des ventes a reculé de 18 % sur douze mois à cause de la crise. L'évolution des prix est aussi en baisse, passant de + 7,8 % au 2e trimestre à + 6,9 % au troisième trimestre. Les prix devraient ainsi atteindre en moyenne 10 700 euros du mètre carré à Paris en janvier 2021.

Prix des maisons en hausse de 9,5 % sur un an en janvier

Les acheteurs se tournent vers la petite et grande couronne parisienne. Toutefois, en petite couronne, sur douze mois, on assiste à une baisse des ventes d'appartements (- 29 %) et de maisons (- 36 %) au troisième trimestre dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Les prix quant à eux sont en hausse, passant de + 6,8 % au 2e trimestre à + 7,7 % au troisième trimestre pour les appartements. Malgré quelques exceptions, le prix des appartements devrait baisser légèrement ces prochains mois. Mais pas celui des maisons. L'augmentation annuelle devrait atteindre 9,5 % en tenant compte des avant-contrats.

En grande couronne, le constat est similaire. L'évolution des prix des appartements marque une baisse : 5,5 % au 2e trimestre, 5,1 % au 1er trimestre et une projection ramenée à 4,5 % en janvier dans les départements de Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne et Val-d'Oise. Pour les maisons, les prix sont tirés vers le haut, avec une hausse annuelle prévue de 6,2 % au dernier trimestre 2020 contre 4,5 % au trimestre précédent. C'est en Seine-et-Marne que les maisons sont les plus abordables (252 700 euros en moyenne) et dans les Yvelines que les biens sont les plus chers (399 300 euros).

L'offre limitée renforce la hausse des prix. Mais impossible de savoir si cette tendance va se prolonger. Selon les notaires de Paris, cela dépendra de l'évolution de la crise sanitaires.