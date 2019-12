Immobilier: des douches à l'italienne obligatoires dans le neuf?

Ces douches de plain-pied pourraient être généralisées dans les bâtiments d'habitations collectifs neufs dès 2020.

Les douches à l'italienne, ces installations sans marche ni obstacle à franchir qui facilitent la vie des personnes âgées et des handicapés devraient se généraliser dès l'an prochain. C'est du moins ce qu'annonce ce lundi la radio France Inter précisant que le gouvernement aurait pris cette décision en ce mois de décembre, dans le cadre du Comité interministériel du handicap.

Une chose est sûre: le ministre du Logement, Julien Denormandie, est un supporter de poids pour cet équipement. Dans le cadre d'un nouveau dispositif d'aide à la rénovation destiné aux ménages modestes porté par Action Logement, le ministre avait déjà pesé de tout son poids pour permettre la prise en compte de travaux de remplacement de baignoires par ces fameuses douches. Il a pris le sujet tellement à cœur que ses partenaires les désignent désormais sous le surnom de «douches Denormandie».

Les handicapés applaudissent, pas le bâtiment

L'objectif serait, bien évidemment, de rendre les nouvelles salles de bains accessibles à toutes et tous. Une mesure qui suscite l'enthousiasme de l'Association des Paralysés de France-France Handicap, qui s'est exprimée sur France Inter. Elle estime que ce progrès facilitera la vie des personnes en fauteuil roulant pour qui le rebord de la douche est source de danger mais aussi pour les personnes âgées valides qui sont nombreuses à chuter à cet endroit.

L'enthousiasme n'est pourtant pas généralisé puisque la Fédération Française du Bâtiment (FFB) y va de son bémol. Alain Chapuis, référent accessibilité lui-même en fauteuil roulant, cité par la radio publique estime que la généralisation de cet équipement risque de créer des surcoûts pour tous puisqu'une telle douche nécessite de couler plus de béton. Par ailleurs, il pointe qu'en cas de mauvais entretien, quand la douche est bouchée, les conséquences sont potentiellement plus graves avec un équipement à l'italienne. Selon ce professionnel, une douche extra-plate avec une marche de 2 centimètres et un siphon installé dans la cloison de la salle de bains, serait le meilleur compromis. Mais cette solution n'a visiblement pas les faveurs du gouvernement.