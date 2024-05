Doit-on s'assurer lorsqu'on circule à vélo ?-iStock-Michele Ursi.jpg

L’assurance responsabilité civile

Comme les autres véhicules motorisés, le vélo circule sur les routes. Il est donc naturel de se demander s’il est nécessaire d’avoir une assurance pour se déplacer à vélo. Pour commencer, il faut noter qu’il n’est pas obligatoire de souscrire une assurance pour circuler à vélo pour un vélo traditionnel ou un vélo dont l’assistance électrique ne dépasse pas 25 km/h. Cependant, il est tout de même nécessaire d’avoir une assurance responsabilité civile. Cette dernière servira à réparer des dommages causés à un tiers lorsque vous circulez à vélo. Sans assurance responsabilité civile, les frais des réparations des dommages seraient à la charge du cycliste.

Les vélos traditionnels et électriques

Ainsi, un vélo classique sans assistance électrique n’a pas besoin d’une assurance spéciale. Le cycliste est couvert par l’assurance responsabilité civile présente dans le contrat multirisque habitation des assureurs. En revanche, il est possible de souscrire à d’autres garanties pour mieux se protéger, comme l’assurance individuelle accident ou la garantie protection juridique, utiles en cas de vol ou de dégradation de votre vélo. Il en va de même pour un vélo équipé d’une assistance électrique (VAE) limité à 25 km/h donc avec une puissance maximale de 250 watts. Pour ce type de vélo, l’assurance n’est pas obligatoire.

L’assurance obligatoire pour le speed bike

Cependant, la règle change si vous circulez avec un vélo à assistance électrique dont la vitesse peut dépasser les 25 km/h et dont la puissance est donc supérieure à 250 watts. En effet, un vélo de ce type est considéré comme un engin à moteur ou comme une moto. Alors même si vous ne l’utilisez pas souvent, il est obligatoire de respecter les mêmes règles qu’avec une moto, à savoir : toujours avoir ses papiers sur soi (carte d’identité, carte verte et carte grise). Et côté assurance, la logique est la même que pour une moto. Un particulier peut choisir l’assurance de son choix. Si l’usager roule avec ce vélo appelé speed bike sans assurance, il peut être sanctionné d’une amende forfaitaire de 500 euros. En cas de récidive, le prix de l’amende grimpe à 3 750 euros et des travaux d’intérêt général peuvent être appliqués et l’engin peut être confisqué.

Quel prix pour une assurance vélo électrique ?

Si vous n’avez aucune idée du prix habituel d’une assurance vélo électrique, le mieux est de consulter un comparateur en ligne. Cependant, attention à bien lire tout le contrat, surtout si le prix paraît trop intéressant comparé aux autres. Sachez qu’il faut compter en moyenne 12 euros par mois pour une assurance qui inclut la responsabilité civile mais aussi la casse et le vol, pour un vélo d’une valeur d’environ 1 500 euros. Et plus le prix du vélo augmente, plus le coût de l’assurance augmente aussi.