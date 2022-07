Immobilier : déjà chers, les loyers à Nice continuent d'augmenter

Outre Nice, d'autres villes de la Côte d'Azur ont des loyers élevés, à l'instar de Cannes et Antibes. (illustration) (Pixabay / Prosag-Media)

Selon un nouveau classement récemment publié par la plateforme SeLoger, les prix des loyers ont augmenté à Nice (Alpes-Maritimes). La ville méditerranéenne est même la plus chère, derrière Paris, concernant la location de logements vides. Globalement, la Côte d'Azur occupe largement tous les podiums de prix grâce à Nice, Cannes et Antibes.

Comment se porte le marché locatif en France ? Un nouveau classement publié mi-juillet par la plateforme SeLoger est venu répondre à cette question. Et il s'avère que la ville de Nice (Alpes-Maritimes) occupe une place sur tous les podiums possibles, rapporte Actu Nice .

Hausse de 1,7 % des loyers en un an

Derrière Paris, Nice est en effet la deuxième ville la plus chère de France concernant la location d'un logement vide (non meublé) au 1er juin 2022. S'il faut débourser 1 309 € en moyenne dans la capitale pour un 45 m² vide, le loyer moyen est de 784 € à Nice, soit une hausse de 1,7 % depuis l'année dernière, note SeLoger.

Cette tête de classement est complétée par deux autres villes situées sur la Côte d'Azur : Cannes, où le loyer moyen est de 765 € par mois (+0,2 % en un an) et Antibes (751 € par mois, soit une hausse de 0,9 %). Ces villes sont à peine plus chères que Lyon (Rhône), qui complète le Top 5 avec un loyer moyen de 745 € par mois.

La location de maison est chère sur la Côte d'Azur

Du côté des logements meublés, Nice se trouve à nouveau en haut du classement. La ville azuréenne occupe cette fois-ci la quatrième place avec un loyer moyen de 874 €. Elle talonne ainsi Bordeaux (891 €), Lyon (931 €) et évidemment, loin devant, Paris (1 503 €).

Enfin, concernant les locations de maisons, la Côte d’Azur est encore sur tous les fronts. Si c'est toujours la capitale qui occupe la première place, elle est cette fois-ci suivie d'Antibes (20,40 € le m² en moyenne), de Cannes, (20,30 € le m²) et enfin de Nice, où il faut en moyenne compter 17,40 € le m².