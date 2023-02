Immobilier : de plus en plus de passoires thermiques mises en vente en 2022

La refonte du mode de calcul du DPE en juillet 2021 a fait augmenter de 10 % le nombre de biens considérés comme des passoires thermiques. (Photo d'illustration) (Pixabay / OpenClipart-Vectors)

Près d'un logement mis en vente sur cinq en 2022 était une passoire énergétique, selon une étude du groupe SeLoger publiée mercredi 1er février. L'arrivée de nouvelles réglementations autour du DPE et la sensibilisation des acheteurs ont également d'ores et déjà un impact côté prix, avec des biens qui pourraient voir leur valeur baisser dès cette année.

Le développement du diagnostic de performance énergétique (DPE) a entraîné fin 2021 une augmentation du nombre de passoires énergétiques mises en vente. Le groupe SeLoger, qui avait mené cette première étude à l'époque, a confirmé mercredi 1er février une « hausse significative » de ces mises en vente en 2022, rapporte Le Parisien .

Tous les propriétaires concernés

Les passoires thermiques ont concerné l'an dernier 19,2 % des annonces publiées sur SeLoger, selon l'analyse de 5 millions d'annonces en ligne. Si ces mises en vente ont augmenté de plus de trois points depuis 2021, cette hausse doit être partiellement relativisée par l’introduction de l’obligation de renseigner la classe DPE dans les annonces depuis le 1er janvier 2022.

La refonte du mode de calcul du DPE au 1er juillet 2021 a aussi fait augmenter de 10 % le nombre de logements considérés comme des passoires thermiques, ce qui a pu pousser nombre de propriétaires à vendre leur bien, selon Thomas Lefebvre, directeur scientifique de SeLoger. Tous les types de propriétaires sont représentés dans ces annonces.

Vers une perte de valeur ?

Si les propriétaires bailleurs sont directement impactés par les mauvais DPE en raison de l’interdiction progressive de location, les autres propriétaires anticiperaient quant à eux une perte de valeur et souffrent en outre déjà de la hausse des prix de l’énergie. « Les résidences secondaires ne bénéficient d’aucune aide à la rénovation » , rappelle Thomas Lefebvre à ce propos.

Côté prix, les 15 % de propriétaires de passoires du parc national subissent également un ralentissement de la hausse du prix de leurs biens et pourraient même connaître des baisses dès cette année. Face à des acheteurs de plus en plus informés, les vendeurs proposent ainsi leurs biens F ou G à un prix de vente 3,9 % inférieur en moyenne et doivent négocier plus âprement.