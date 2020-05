Immobilier de luxe : le marché repart de plus belle avec le déconfinement

2020 promettait d'être une année record sur le marché de l'immobilier de luxe. Si la crise sanitaire a freiné un temps le secteur, acheteurs et vendeurs sont de nouveau présents pour conclure les projets lancés avant le confinement. Mais attention, les vendeurs vont certainement s'adapter à une nouvelle donne et baisser les prix de leurs biens.

Depuis plusieurs semaines, le marché immobilier des biens de luxe et de prestige était à l'arrêt. Mais la fin du confinement a sonné le retour des acheteurs et vendeurs sur ce segment. La période de crise sanitaire aura permis à certains de mûrir leur choix. « Il semble qu'il y ait un nombre important de vendeurs qui a décidé pendant le confinement de mettre en vente leur bien » indique ainsi Alexander Kraft, PDG de Sotheby's International Realty France - Monaco à BFM Immo.

Les vendeurs vont devoir baisser les prix

Les acheteurs eux, sont toujours en demande de biens de qualité. Le confinement fut une période de retenue mais la demande se tourne désormais vers des « résidences avec des espaces extérieurs ». Les vendeurs devront cependant s'adapter à de nouvelles contraintes économiques liées à la crise. Comme pour le marché immobilier plus classique, le portefeuille des acheteurs peut être impacté. Ces acheteurs sont bien présents sur le marché, mais leurs offres sont revues à la baisse par rapport au début de l'année estime Alexander Kraft.

2020 aurait dû battre des records

Sans la crise sanitaire actuelle, l'année 2020 promettait de battre des records vieux de « plus de 20 ans » dans le secteur de l'immobilier de luxe. « Janvier et février, période d'ordinaire assez calme, étaient extrêmement forts (meilleurs qu'en 2019) avec au total plus de 700 millions d'euros de biens vendus ou en train d'être vendus » expliquait déjà Alexander Kraft à BFM Immo mi-avril.

Les dernières semaines ont également eu des répercussions sur la manière de réaliser son projet immobilier. Les visites des biens, tout comme les échanges avec les clients, ont été réalisés de manière virtuelle. Avec le déconfinement, les professionnels prévoient une période soutenue avec la concrétisation de projets lancés avant le 12 mars. Les nouvelles acquisitions seront quant à elles plus étalées dans le temps. « Par conséquent, on ne verra probablement les résultats de ces nouvelles transactions qu'après la rentrée 2020 », prédit Alexander Kraft.