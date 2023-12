Immobilier : comment les propriétaires de logements en location peuvent-ils réduire leurs impôts ?

L'application de ces dispositifs est toutefois soumise à conditions. (Illustration) (Mastersenaiper / Pixabay)

Le marché de l’immobilier est en difficulté depuis bientôt deux ans, avec des taux qui sont passés de 1 % début 2022 à environ 4,40 % en moyenne sur 20 ans aujourd’hui. Toutefois, si la situation actuelle pénalise ceux qui veulent acheter une résidence principale, elle reste néanmoins globalement favorable aux investisseurs attirés par l'immobilier locatif. Et pour cause : ces derniers pourront bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable, rapporte Capital .

Viser le long terme

Pour ce faire, il est recommandé d’investir à long terme (plus de dix ans) pour laisser le temps au marché de se redresser. Par ailleurs, le dispositif Pinel, dont la réduction d’impôts est calculée sur le prix d’achat d’un logement neuf, dispose d’un pourcentage de réduction qui augmente proportionnellement au nombre d'années de location.

Certains critères doivent toutefois être remplis : le bien doit appartenir à une zone tendue, les locataires ne doivent pas dépasser un certain niveau de ressources et les loyers sont limités à certains plafonds. Il est conseillé de choisir soit des métropoles où relativement peu de constructions viennent d’être édifiées, soit des zones plus éloignées. Le but ? Disposer d’un avantage concurrentiel à la revente. Attention par ailleurs à ne pas dépasser les plafonds de la réduction d’impôts, pour éviter que l’opération perde en rentabilité.

Des logements confortables et bien isolés

Autre conseil : se concentrer sur des logements en très bon état, confortables et disposant de bonnes performances énergétiques au regard du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique). Pourquoi ? Parce qu’ils tendent à attirer les meilleurs locataires et qu'ils peuvent être éligibles au Pinel +, un nouveau dispositif plus contraignant mais plus intéressant que le Pinel. Franck Vignaud, directeur du Laboratoire de l’immobilier, précise que les logements Pinel + situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) sont souvent plus difficiles à louer.

Au-delà des dispositifs Pinel et Pinel +, les personnes dont la tranche marginale d’imposition est supérieure à 30 % peuvent se tourner vers le dispositif Malraux, qui permet d’obtenir une réduction d’impôts non négligeable en investissant dans de l'ancien. De l’autre côté du spectre, celles et ceux qui n’ont pas le capital pour investir en direct peuvent toujours obtenir des réductions d’impôts en achetant des parts de SCPI fiscales.