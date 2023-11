Immobilier : ces villes où il est plus intéressant d’investir dans l’ancien que dans le neuf

Aujourd'hui, de nombreux propriétaires préfèrent acheter un logement ancien pour le rénover, le prix au m² étant plus faible que dans le neuf. (OleksandrPidvalnyi / Pixabay)

L'immobilier neuf est plus que jamais en crise. Les ventes sont en chute libre mais les prix ne baissent pas pour autant. Compte tenu de la situation actuelle, de nombreux propriétaires préfèrent acheter un logement ancien pour le rénover, le prix au m² étant plus faible que dans le neuf.

Plusieurs données analysées

Mais alors, quelles sont les villes où il est plus intéressant d'investir dans l'ancien ? Maslow, une « nouvelle plateforme qui répond aux besoins des investisseurs » , a établi un classement, rapporte actu Saint-Etienne .

Elle s'est, pour cela, basée sur les données des notaires, de l'observatoire de l'ADEME et du tensiomètre de LocService. Elle a également pris en compte les données sur la rénovation énergétique de 1 000 logements entre 2022 et 2023 (étude Flatloker) pour passer d’un diagnostic de performance énergétique G à D.

Clermont-Ferrand, meilleure ville pour investir

C'est la ville de Clermont-Ferrand qui arrive en tête du classement. Selon l'étude de Maslow, les logements anciens y sont en moyenne 29,99 % moins chers que dans le neuf. Perpignan (29,78 %) et Reims (27,27 %), complètent le podium. Suivent Nîmes (25,70 %) et Caen (22,63 %).

Les biens mal notés au niveau du DPE sont de plus en plus recherchés par les acheteurs. Dès 2025, deux millions de logements estampillés G ne pourront plus être mis en locations. A partir de 2028, ce seront plus de trois millions de biens supplémentaires qui seront concernés. Certains propriétaires cherchent à s'en débarrasser, à un prix évidemment plus bas. Ce qui fait le bonheur des investisseurs.