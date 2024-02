Immobilier: ces pays où les Russes, mis au ban en France, ont trouvé refuge

Les acheteurs russes se tournent vers des destinations plus exotiques pour faire leurs achats immobiliers.

« Il faut arrêter avec ce racisme anti-russe! Tous les Russes ne sont pas des pro-Poutine. » Cet expert de l’ immobilier de luxe , qui a préféré garder l’anonymat car le sujet est très sensible, est vent debout contre une «russophobie» ambiante en France, qu’il qualifie d’« injuste ». Il y a deux ans, le gouvernement a pris une mesure radicale après que Vladimir Poutine a envahi l’Ukraine : geler voire saisir les biens immobiliers des Russes sous sanctions européennes, dont voici la liste . Le dernier en date? Le luxueux château de la Garoupe , situé sur la Côte d’Azur et confisqué à l’homme d’affaires russe Boris Berezovski, décédé en 2013. Il a été vendu au profit de l’État. En raison des sanctions qui pèsent sur eux, les oligarques russes se font rares dans l’Hexagone. Et ce d’autant plus que la traque de leurs biens immobiliers menée par l’administration fiscale, est drastique.

« En France, les Russes sont plus vendeurs qu’acheteurs en ce moment », résume Thierry Delesalle, notaire parisien. C’est ainsi qu’à Auteuil, dans le 16e à Paris, un Franco-Russe a vendu son appartement de 145 m², avec trois chambres, à près d’1,8 million d’euros à un vendeur français. Le Sud-Est (Saint-Tropez, Cap Ferrat, Cap Martin, Cap d’Antibes), les Alpes (Courchevel) et le Triangle d’or parisien sont très prisés par les propriétaires qui sont restés en France. «Le problème, c’est qu’ils ont acheté leurs propriétés à des prix tellement élevés, il y a une dizaine d’années, qu’ils n’arrivent pas à trouver preneur aujourd’hui », ajoute Thierry Delesalle. Et aux dires des experts, ils ne veulent pas lâcher prise. « Des acheteurs n’hésitent pas à faire des offres à la casse parce qu’ils savent que les vendeurs sont russes », confie Laurent Demeure, président du réseau Coldwell Banker. Mais les Russes refusent souvent car « ils veulent récupérer leur argent ».

Quelques centaines de ventes par an

Ces cinq dernières années, les notaires n’ont recensé qu’entre 120 et 130 acheteurs russes, résidents et non résidents confondus, par an en Île-de-France depuis 2018. Un chiffre stable mais, à Paris, il est en légère hausse: une quarantaine d’acquisitions en 2023 contre une trentaine depuis 2018. En France? Environ 300 ventes par an. Le budget des rares acquéreurs? Entre 10 et plus de 100 millions d’euros. Soit, au total, à peine plus de 1% des transactions réalisées par des étrangers (résidents et non-résidents). Une mauvaise affaire pour les réseaux immobiliers de luxe en France. « Il y a dix ans, la Russie pesait environ 20% de notre chiffre d’affaires. Aujourd’hui, nous sommes bien en deçà , souligne Laurent Demeure. Il y a dix ans, nous avions 35 consultants en charge du marché russe. Aujourd’hui, ils ne sont plus qu’une dizaine.» «Les Russes reviendront. Nous sommes plus proches des Américains que des Russes. La Russie est un très beau pays », veut croire ce spécialiste de l’immobilier de luxe.

En revanche, ce désamour avec la France a vite été compensé par les Russes qui ont trouvé des pays plus « accueillants ». « La France est un confetti dans la planète. Voyager est naturel pour les Russes », explique un agent qui a eu l’habitude de traiter avec des Russes. Pour « ceux qui ont de l’argent », Dubaï, devenu l’eldorado des plus grandes fortunes , la Turquie, l’Égypte, la Thaïlande, Marbella, la station balnéaire «bling bling» de Malaga ou encore la Suisse, semblent être les destinations les plus prisées par les Russes. « Ils achètent en Suisse grâce à leur double passeport et visent des beaux appartements à 5 à 8 millions de francs suisses (entre 5,4 et 8,6 millions d’euros), de préférence dans les stations de ski réputées pour leur douceur de vivre », souligne Laurent Demeure.

Bien qu’en pays «amis», certains acheteurs russes préfèrent rester discrets. « La russophobie leur fait peur, raconte un agent immobilier, expert de l’immobilier de luxe. Certains n’hésitent pas à dire qu’ils sont ukrainiens lors des transactions ou, une fois propriétaires, ils n’arborent plus de drapeau sur leur voiture. » D’autres, au contraire, n’hésitent pas à s’installer en plein centre-ville. C’est ainsi qu’à Madrid, des Russes viennent d’acheter à des Mexicains un appartement rénové de 203 m², avec trois chambres au prix de 2,35 millions d’euros.