Immobilier : bonne nouvelle si vous voulez vendre, les prix pourraient enfin augmenter

Les prix de l'immobilier semblent se stabiliser dans l'ancien après des mois de baisse continue. (illustration) (Pixabay / moerschy)

Se dirige-t-on enfin vers une hausse des prix de l'immobilier dans l'ancien ? On n'en est pas encore là mais les propriétaires désireux de vendre peuvent souffler. La baisse des prix, constatée depuis de longs mois, semble amorcer un ralentissement. Selon les données de Se Loger et Meilleurs Agents relayées par Capital , les prix ont ainsi diminué de 1,3 % sur un an au 1er septembre, contre 3 % en avril dernier. Depuis le 1er janvier 2024, ils ont même légèrement augmenté au niveau national (+ 0,5 %).

Une augmentation des prix dans l'ancien dès 2025 ?

C'est en zone rurale que la bascule est la plus spectaculaire. Les prix ont augmenté de 1,2 % sur un an dans ces territoires. Dans les dix plus grandes villes françaises, la baisse est désormais plus douce (- 1,9 %), d'autant plus que ce chiffre est plombé pas Paris. Dans la capitale, les prix continuent en effet leur dégringolade avec - 4,8% sur un an.

Se Loger et Meilleurs Agents estiment que la tendance va perdurer avec une stabilisation des prix sur un an à la fin de l'année 2024. Ils prévoient ensuite une augmentation de 2 % environ en 2025. « La hausse de la demande attendue au printemps 2025 fera basculer le marché dans une nouvelle dynamique » , anticipe Thomas Lefebvre, vice-président des deux plateformes cité par Capital . La baisse des taux des prêts immobiliers devrait aussi renforcer ce phénomène en permettant à davantage d'acheteurs potentiels d'avoir accès au crédit. Un horizon un peu moins sombre donc pour les vendeurs.